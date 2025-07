TVE ya no necesita a David Broncano: su sustituto ya gana a ‘El Hormiguero’

La Revuelta se marchó de vacaciones a finales del mes de junio pidiendo, literalmente, la hora, ya que los últimos meses han sido especialmente dramáticos para David Broncano y compañía. El comienzo del año 2025 supuso una sangría de audiencia para el espacio de TVE, que vio como El Hormiguero le ha vencido durante todas las noches hasta el final del curso, cambiando por completo el panorama, cuando el jienense y su equipo aterrizaron ganado durante muchas semanas a Pablo Motos. La peor señal de agotamiento llegó cuando Antena 3 comenzó a emitir reposiciones del show de Trancas y Barrancas, dos semanas en las que Broncano tampoco pudo vencer con sus programas de estreno, pero La 1 ha dado en la tecla gracias a Viaje al centro de la tele, que ya ha conseguido superar a La Revuelta y plantar cara a Antena 3.

El 14 de julio se estrenó La garita, el programa que tenía que llenar las noches de verano con el humor de Álex Clavero y J.J. Vaquero, dos monologuistas muy conocidos en nuestro país, pero que debutan como presentadores tras colaborar en numerosos programas de radio y televisión. Aunque los resultados del estreno no fueron malos (9.6 % de share y 965.000 espectadores), las críticas de los espectadores fueron muy duras. Tras suspender la emisión de su segundo programa el martes 15 de julio para emitir un especial informativo, el miércoles 16 se confirmaban los peores temores y el espacio de zapping bajaba. Con un 7.4 % de cuota y 691.000 espectadores, José Pablo López y su equipo decidían apartarlo y anunciaban el regreso de Viaje al centro de la tele, el programa que se pedía por unanimidad que regresase.

El espacio, dirigido por Pedro Santos y narrado por Santiago Segura, es todo un clásico desde que en el año 2013 se estrenase, precisamente, para emitirlo en las noches de verano. Con grandes datos desde entonces, llegando a liderar en muchas ocasiones, no se entendía que desde la propia TVE buscasen fuera para copiar el formato de emisión de imágenes de archivo de la cadena.

El jueves 17 de julio se produjo el regreso tímido del programa locutado por el director de Padre no hay más que uno y de Torrente, pero lo cierto es que no lo ha tenido nada fácil. Su misión es la de ocupar las noches de los martes, miércoles y jueves, ya que la del lunes está reservada para El Grand Prix y, supuestamente, dejar hueco para que ‘el programa del abuelo y el niño’ no arranque a las 23 h, algo que no ocurre, pero ese es otro asunto.

Por si no fuera suficiente, la Eurocopa femenina ha dejado sin sitio en bastantes días al programa de recuerdos, por lo que ha tenido que ir haciéndose hueco como podía y sorteando las interrupciones en su emisión. Una de las claves es el mundo de las audiencias es crear un hábito a los espectadores, que necesitan saber que su programa estará en la misma cadena, a la misma hora y en el día esperado, por eso este baile de cambios le ha perjudicado.

Pese a todo, Viaje al centro de la tele ha demostrado que tiene un gancho especial y en la noche del martes 29 de julio ha conseguido plantar cara a El Hormiguero. Debido a su duración, TVE emite dos programas cada noche: uno de estreno y otro de reposición. En su segundo tramo, el programa de La 1 lograba un 10.6 % de cuota y 1.035.000, mientras que la reposición de Pablo Motos en Antena 3 lograba un 10 % y 972.000 espectadores.

Aunque la media de los dos programas emitidos de Viaje al centro de la tele se queda en un 9,1 %, estos datos demuestran que en los próximos días, ya sin interrupciones en sus tres entregas semanales, dará el sorpasso y superará a Trancas y Barrancas en la totalidad de su horario de estricta competencia. Además, demuestra así que TVE tenía en su propia casa el formato perfecto para las noches, sin necesidad de hacer enormes inversiones en contratos millonarios como el que ha firmado con David Broncano, programa que no podrá ser retirado de la parrilla pese a sus bajos datos de los últimos meses y que está confirmado que volverá en septiembre.