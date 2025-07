Zulima Pérez sustituye al comisionado de Sánchez para la DANA y aumenta las dudas sobre Diana Morant

Zulima Pérez Seguí, actual asesora de la Secretaría de Estado de Política Territorial, será nombrada este jueves nueva comisionada del Gobierno para la DANA, tras la dimisión forzosa de José María Ángel por el caso del presunto falseamiento de su título universitario.

Según ha podido saber OKDIARIO, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, hará oficial el nombramiento en las próximas horas, en lo que supone un nuevo capítulo de la estrategia sanchista de premiar a los antiguos colaboradores del ex presidente valenciano Ximo Puig. Un nombramiento que también pone en cuestión el liderazgo socialista de Diana Morant en la Comunidad Valenciana, quien no es del círculo del ex presidente autonómico en la región.

Se da la circunstancia de que Zulima Pérez es la Secretaria de Ciencia, Innovación y Universidades en la Ejecutiva del PSOE valenciano que dirige Diana Morant. Es decir que, de facto, el área que lidera Zulima Pérez en el PSPV tiene la misma denominación que el ministerio que encabeza la propia Diana Morant.

En el Ministerio de Ángel Víctor Torres, Zulima Pérez ha coincidido con Arcadi España, actual Secretario Autonómico de Política Territorial y considerado en su día el delfín de Ximo Puig. Es decir, la persona llamada a sucederle desde el poder. Pérez se incorporó al Ministerio de Política Territorial casi a la vez que lo hicieron como secretarios de Estado el propio España y una, entonces, desconocida en la política nacional, Rebeca Torró. Y hoy, secretaria de Organización del PSOE de Pedro Sánchez.

Zulima Pérez, natural de Alcoy y profesora universitaria de profesión, no es precisamente una desconocida en los círculos de poder progresista. Durante los ocho años de gobierno del Botànic, formó parte del núcleo duro de Ximo Puig, ocupando puestos claves en la administración autonómica valenciana.

Su currículum en el Consell incluye los cargos de subsecretaria de la Conselleria de Hacienda y directora general de Coordinación del Diálogo Social. Posteriormente, en la segunda legislatura del ejecutivo de coalición, ejerció como asesora en Transparencia y directora general de Coordinación para el Diálogo Social, adscrita directamente a Presidencia.

El nombramiento de Pérez Seguí sigue el mismo patrón que ya utilizó el gobierno sanchista con José María Ángel, también procedente del entorno de Puig y que ahora se ve obligado a dimitir en medio de un escándalo que pone en entredicho la credibilidad del Gobierno en plena gestión de la crisis de la DANA.

La designación de Zulima Pérez como sucesora de Ángel Batalla no es casual. Por un lado, fue responsable del Diálogo Social de la Generalitat Valenciana con Ximo Puig. Esto, quiere decir que conoce a los sindicatos y asociaciones, así como a las entidades empresariales.