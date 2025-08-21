Conciertos en las fiestas de Alcalá de Henares 2025: fechas, entradas y cómo ir gratis

Este 2025, las fiestas de Alcalá de Henares se celebrarán del 23 al 31 de agosto, con un programa que incluye cerca de 350 eventos culturales y musicales, como conciertos y espectáculos al aire libre. Con un programa variado de actividades, la ciudad ofrece una experiencia completa para vecinos y visitantes.

Este año, la música vuelve a ser uno de los grandes reclamos, con artistas de renombre como Azúcar Moreno, Los Secretos y Ladilla Rusa, entre muchos otros. Asimismo, la ciudad albergará numerosos espectáculos gratuitos, especialmente en plazas y calles céntricas como la Plaza de Cervantes. Entre ellos se incluyen: actuaciones de orquestas locales y bandas municipales, talleres infantiles, teatro callejero, actividades de ocio familiar y ferias gastronómicas y culturales.

¿Qué conciertos hay en las fiestas de Alcalá de Henares?

El programa de conicertos de Alcalá de Henares es uno de los más completos de la Comunidad de Madrid. Como cada año, los Conciertos de la Muralla se convierten en el epicentro de la música en la ciudad. Estos conciertos tienen lugar en la histórica Huerta del Obispo, un escenario al aire libre. Entre los artistas que pasarán por Alcalá durante estas fiestas destacan:

Marta Santos y Antonio José, quienes abrirán las celebraciones el 23 de agosto con un espectáculo lleno de energía y éxitos conocidos por todos.

Rosario Flores y Los Manolos, el 28 de agosto, trayendo ritmos que van del pop al flamenco, ideales para disfrutar en familia o con amigos.

Ojete Calor, Ladilla Rusa, OBK, King África y Bingo Party, que actuarán el 29 de agosto en lo que promete ser una jornada cargada de humor, nostalgia y diversión.

Los Secretos, con su emblemática música, Fernandisco y Dabuti Music, cerrando la semana el 30 de agosto con un espectáculo variado.

Además, Alcalá contará con actuaciones gratuitas y espacios musicales paralelos, como Muralla Urbana y Muralla Indie, que completan la oferta con artistas emergentes y grupos locales, ofreciendo opciones para todos los gustos y edades.

El programa continúa en septiembre con conciertos imperdibles, incluyendo a Aram Alikian el 5 de septiembre, God Save the Queen el 7 de septiembre y las noches de Muralla Indie los días 12 y 13 de septiembre. El 19 de septiembre se podrá disfrutar de Camilo, en su único concierto en Madrid durante su Tour España 2025, mientras que el 20 de septiembre, Rels B y otros artistas urbanos cerrarán la programación musical con estilo.

Conciertos Fiestas Alcalá de Henares 2025: el calendario completo

Éste es el calendario completo de conciertos y principales actuaciones de las fiestas de Alcalá de Henares 2025:

23 de agosto – Marta Santos + Antonio José

28 de agosto – Rosario Flores + Los Manolos

29 de agosto – Ojete Calor, Ladilla Rusa, OBK, King África y Bingo Party

30 de agosto – Los Secretos, Fernandisco y Dabuti Music

5 de septiembre – Aram Alikian

7 de septiembre – God Save the Queen

12 y 13 de septiembre – Muralla Indie: Chica Sobresalto, Carlos Sadness, Dorian, Iván Ferreiro, Miss Caffeina, Nina Polaca, Sidonie, Siloe, Suu Music y Veintiuno Music

19 de septiembre – Camilo (único concierto en Madrid)

20 de septiembre – Muralla Urbana: Rels B, Skinny Flakk, Camin G, Josepeibol, Batanerox, Javs.areyoumad y Alicia Herrero

Este calendario refleja la diversidad de géneros que se podrán disfrutar: pop, rock, indie, música urbana, electrónica, flamenco y espectáculos humorísticos.

Dónde comprar entradas y cómo ir gratis

La mayoría de los conciertos principales de los Conciertos de la Muralla, que se celebran en la Huerta del Obispo, requieren entrada, que se puede comprar de varias formas:

Web oficial del Ayuntamiento de Alcalá de Henares : a través de la página web municipal se pueden adquirir entradas para todos los conciertos con antelación.

: a través de la página web municipal se pueden adquirir entradas para todos los conciertos con antelación. Plataformas de venta de entradas : sitios como Entradas.com y Ticketmaster permiten comprar online, elegir el tipo de entrada y el sector dentro del recinto.

: sitios como Entradas.com y Ticketmaster permiten comprar online, elegir el tipo de entrada y el sector dentro del recinto. Taquillas físicas: los conciertos también cuentan con puntos de venta directa, situados en el Recinto Ferial de la Isla del Colegio y en algunos centros de información turística de la ciudad.

Los precios varían en función del artista, la ubicación dentro del recinto y el tipo de entrada (general, VIP o zonas preferentes). Es recomendable adquirirlas con anticipación, ya que muchos conciertos se agotan rápidamente, especialmente los de artistas de renombre como Los Secretos, Rosario Flores o Antonio José.

La ciudad también propone una gran variedad de opciones gratuitas que se adaptan a todos los públicos. Entre éstas, destacan las actuaciones de orquestas locales y bandas municipales. Asimismo, los conciertos de grupos emergentes, incluidos en los ciclos Muralla Urbana y Muralla Indie, ofrecen una propuesta musical innovadora y fresca, perfecta para quienes buscan descubrir nuevos artistas sin necesidad de pagar entrada.

Para los más pequeños, los talleres infantiles y el teatro callejero ofrecen experiencias educativas y recreativas. Por último, las ferias gastronómicas y culturales permiten disfrutar de degustaciones y demostraciones gratuitas, acercando a los visitantes a la riqueza culinaria y tradicional de Alcalá de Henares.