La San Silvestre Vallecana abre sus puertas en 2025 en una nueva edición donde habrá un total de 42.000 corredores, entre los que destacan 2.000 a nivel profesional, como, por ejemplo, Geoffrey Kamworor, triple campeón mundial de medio maratón; Dario Ivanovski, plusmarquista finlandesa de 3.000m; Diane Van Es, plusmarquista europea de 5K en ruta, Carlos Mayo, Marta García, Adrián Ben o Aaron Las Heras, entre otros, que lucharán por el ansiado título y un suculento premio económico. Descubre cuánto dinero se lleva el ganador de la San Silvestre Vallecana.

SOLD OUT.

40.000 corredores en la popular y 2.000 atletas en la internacional.

Madrid ya calienta para vivir una nueva Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana.

El 31 de diciembre, las calles volverán a ser una fiesta.

Nos vemos en la salida. pic.twitter.com/RBqAiZdSAz — Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana (@ssvallecana) December 15, 2025

Cuánto vale correr la San Silvestre

La edición del 2025 de la San Silvestre Vallecana, que arrancará a partir de las 16:50 horas y finalizará después de la llegada de la prueba internacional (fijada su salida para las 19:55 horas) de este próximo 31 de diciembre, tuvo un coste de 27 euros, más 0,8 euros de gasto de gestión, y se realizó a través de la página web oficial de la mítica carrera madrileña.

El plazo arrancó el pasado 2 de octubre y, a priori, cerraría sus puertas el 23 de diciembre o hasta fin de inscripciones. En este caso, sucedió lo segundo, pues llegaron a los 42.000 participantes antes del cierre oficial. Con la inscripción, el atleta tiene derecho a participar en la carrera física y en una de modalidad virtual, recibirá una camiseta conmemorativa de la prueba, su correspondiente dorsal con chip de crono, un seguro de accidentes, servicios médicos, hidratación y guardarropa.

La Navidad en Madrid no se puede entender sin la San Silvestre Vallecana. Presentamos la 48ª edición de esta cita emblemática, que volverá a llenar de deporte e ilusión las calles de nuestra ciudad con 40.000 corredores el próximo 31 de diciembre. pic.twitter.com/07kHGBsDsF — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) December 5, 2025

Cuánto dinero total reparte la San Silvestre

La San Silvestre Vallecana, según datos mostrados por la propia organización y Bankinter, repartirá hasta cinco premios en metálico para los primeros cinco clasificados, tanto a nivel masculino como femenino. Todos los corredores de la quinta posición recibirán una compensación económica de 950 euros. Los de cuarto lugar, ingresarán un montante de 1.400 euros, mientras que los terceros cobrarán 1.850 euros. El segundo puesto tendrá un premio de 2.350 euros y el ganador recibirá 4.650 euros.

Ganador: 4.650 euros

Segundo clasificado: 2.350 euros

Tercer clasificado: 1.850 euros

Cuarto clasificado: 1.400 euros

Quinto clasificado: 950 euros.

Cuánto dinero gana el campeón de la San Silvestre

Tal y como hemos destacado líneas atrás, el ganador y ganadora de la San Silvestre Vallecana 2025 recibirá una compensación económica de 4.650 euros. Todo aquel que quiera disfrutar de la prueba de la capital de España la podrá disfrutar a través de las cámaras de Telemadrid y el minuto a minuto en la web de OkDiario, donde os detallaremos todo lo que ocurra y la última hora del último evento deportivo del año en España. ¿Te lo vas a perder?.