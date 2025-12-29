Estas son las calles que se cortarán durante la San Silvestre Vallecana en Madrid

Madrid se prepara un año más para despedir el año corriendo. El próximo 31 de diciembre, la capital volverá a convertirse en el epicentro del atletismo popular con la celebración de una nueva edición de la San Silvestre Vallecana, una de las carreras urbanas más emblemáticas del calendario internacional. Más de 40.000 corredores tomarán las calles entre el estadio Santiago Bernabéu y el barrio de Vallecas en una jornada que combina deporte de élite, participación masiva y una compleja reorganización del tráfico en buena parte de la ciudad.

La San Silvestre Vallecana, que alcanza en 2025 su 61ª edición, es desde 1964 una cita ineludible cada 31 de diciembre. Reconocida con la IAAF Gold Race Running Label, forma parte del reducido grupo de carreras de 10 kilómetros más prestigiosas del mundo. Como es habitual, la prueba volverá a dividirse en dos grandes eventos: la carrera popular y la carrera internacional, ambas con horarios y características diferenciadas.

Qué día es la San Silvestre Vallecana

La San Silvestre Vallecana 2025 se celebra el miércoles 31 de diciembre. Fiel a la tradición, Madrid cerrará el año con esta multitudinaria prueba atlética que reúne tanto a corredores aficionados como a atletas profesionales. Desde primera hora del día, la ciudad comenzará a notar los efectos de una cita que moviliza a miles de personas y que requiere un importante dispositivo de seguridad y movilidad.

A qué hora empieza la San Silvestre Vallecana

La jornada arrancará con la San Silvestre Popular, que será la primera en tomar la salida. El inicio está programado a partir de las 16:55 horas, con salidas escalonadas y organizadas por marcas para garantizar la fluidez del recorrido, algo imprescindible con cerca de 40.000 participantes inscritos.

La San Silvestre Internacional, reservada a corredores de élite, comenzará más tarde, a las 19:55 horas. En esta prueba competirán alrededor de 2.000 atletas profesionales, entre ellos la española Marta García, ganadora de la edición anterior y una de las grandes referencias del fondo nacional. La llegada de esta carrera está prevista en torno a las 20:40 horas.

Qué calles de Madrid se cortan por la San Silvestre

La celebración de la San Silvestre Vallecana conlleva importantes cortes de tráfico en Madrid durante el 31 de diciembre. Las restricciones afectarán a numerosas vías del centro y del este de la ciudad, especialmente a lo largo del recorrido de la prueba. En muchos casos, los cierres comenzarán desde las 10:00 horas de la mañana y se prolongarán hasta el paso del último corredor.

Las principales calles y avenidas afectadas por los cortes de tráfico son:

Avenida de Concha Espina

Calle Serrano

Plaza de la República Argentina

Plaza de la Independencia (Puerta de Alcalá)

Calle Alcalá

Plaza de Cibeles

Paseo del Prado

Plaza de Cánovas del Castillo (Neptuno)

Plaza del Emperador Carlos V

Avenida Ciudad de Barcelona

Avenida de la Albufera

Sierra del Cadí

Carlos Martín Álvarez

Martínez de la Riva

Candilejas

Estas avenidas, calles y plazas tendrán restricciones totales o parciales a lo largo del día, especialmente durante el desarrollo de la carrera popular y la internacional.

Cuál es el recorrido de la San Silvestre en Madrid

El recorrido de la San Silvestre Vallecana es uno de los grandes atractivos de la prueba. Se trata de un trazado de 10 kilómetros, con un perfil muy favorable para los corredores, ya que la mayor parte del circuito discurre en ligera bajada. Esta característica, unida al ambiente festivo, convierte la carrera en una experiencia única tanto para participantes como para espectadores.

La salida se sitúa en la calle Concha Espina, a la altura de la Plaza de los Sagrados Corazones, junto al estadio Santiago Bernabéu. Desde allí, los corredores avanzan por Serrano y la Plaza de la República Argentina, regresan a Serrano y se dirigen hacia la Puerta de Alcalá. A continuación, el recorrido atraviesa la calle Alcalá, la Plaza de Cibeles, el Paseo del Prado y la Plaza de Cánovas del Castillo, pasando por Neptuno y la Plaza del Emperador Carlos V.

La carrera continúa por la Avenida Ciudad de Barcelona y la Avenida de la Albufera, antes de adentrarse en el barrio de Vallecas, donde se vive uno de los momentos más intensos de la jornada. Calles como Sierra del Cadí, Carlos Martín Álvarez y Martínez de la Riva forman parte del tramo final.

En el caso de la carrera popular, la meta se sitúa en las inmediaciones del Estadio de Vallecas. La prueba internacional, en cambio, concluye dentro del propio estadio, tras recorrer zonas como Monte Igueldo, Puerto de Monasterio, Payaso Fofó y Arroyo del Olivar.

Con este dispositivo, Madrid volverá a despedir el año con una de sus citas deportivas más reconocibles, marcada por el atletismo, la tradición y un importante impacto en la movilidad urbana.