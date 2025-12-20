San Silvestre Vallecana 2025: horario, fecha, cuál es el recorrido, distancia y todos los premios

La Navidad será en breve la gran protagonistas de nuestras celebraciones, pero si vives en Madrid, puede que estés esperando además con ganas, el evento que de alguna marca el fin de año. El 31 de diciembre se celebra una nueva edición de la San Silvestre Vallecana, la carrera que reúne a miles de personas y que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una cita fija para despedir el año en la capital.

Al correr la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, no todos tienen el mismo objetivo. Algunos buscan mejorar o superar su propias marca, otros simplemente participar, y muchos lo hacen por el ambiente. A eso se suma la prueba internacional, con atletas de élite y un recorrido que cada temporada vuelve a situar a Madrid entre las grandes carreras urbanas del mundo. Así que este año, la organización vuelve a dividir la jornada en dos pruebas principales, la popular y la internacional, manteniendo ese equilibrio entre deporte profesional y participación masiva que define a la San Silvestre desde hace décadas. Toma nota porque te ofrecemos toda la información de esta carrera, con las fechas, recorridos, inscripciones y premios.

Cuándo es la San Silvestre Vallecana 2025: fecha y hora

La San Silvestre Vallecana 2025 se celebra el martes 31 de diciembre, con las dos carreras que la conforman aunque en horarios distintos.

La San Silvestre Popular será la primera en salir. El pistoletazo de salida está previsto a partir de las 16:55 horas, con salidas escalonadas y organizadas por tiempos para facilitar el desarrollo de la carrera, algo imprescindible teniendo en cuenta que participarán 40.000 corredores.

Más tarde llegará el turno de la San Silvestre Internacional, reservada a atletas profesionales. Esta prueba comenzará a las 19:55 horas y contará con la participación de unos 2.000 corredores de élite. Entre ellos estará la atleta española Marta García, vencedora de la edición anterior y una de las grandes referencias del atletismo nacional.

Además, el calendario incluye una fecha previa pensada para los más pequeños. Hoy sábado 20 de diciembre se celebra la Mini San Silvestre Vallecana, que alcanza su undécima edición y tendrá lugar en el Estadio de Atletismo Vallehermoso.

Recorrido y mapa de la San Silvestre Vallecana 2025

Uno de los grandes atractivos de la San Silvestre Vallecana es su recorrido. No sólo por el trazado, sino porque nos permite pasar por algunos de los puntos más reconocibles de Madrid antes de adentrarse en Vallecas, donde la carrera vive siempre uno de sus momentos más especiales.

La salida se sitúa en la calle Concha Espina, a la altura de la Plaza de los Sagrados Corazones. Desde ahí, el recorrido avanza por Serrano y República Argentina, para regresar de nuevo a Serrano y enfilar Puerta de Alcalá. A partir de ahí, los corredores atraviesan Alcalá, la Plaza de Cibeles, el Paseo del Prado, Neptuno y la Plaza de Cánovas del Castillo, todo ello en sentido contrario al habitual del tráfico. La carrera continúa por Ciudad de Barcelona y la Avenida de la Albufera, antes de entrar en Vallecas por calles como Sierra del Cadí, Carlos Martín Álvarez y Martínez de la Riva.

En el caso de la prueba popular, la llegada se produce en los alrededores del Estadio de Vallecas. La carrera internacional, en cambio, finaliza dentro del estadio, tras pasar por puntos como Monte Igueldo, Puerto de Monasterio, Payaso Fofó y Arroyo del Olivar.

Precio y cuánto cuesta correr la San Silvestre

Apuntarse a la San Silvestre Vallecana tiene un coste de 27 euros, a lo que hay que sumar 0,80 euros de gastos de gestión. La inscripción sólo se puede hacer a través de la página web oficial de la carrera.

El plazo para inscribirse comenzó el 2 de octubre y como cada año se mantiene abierto hasta que se acaben las inscripciones, algo que ya ha sucedido por lo que no habrá que esperar a la fecha de cierre, que estaba fijada para el próximo martes 23 de diciembre.

La inscripción incluye la participación en la carrera física y en la modalidad virtual, camiseta conmemorativa, dorsal con chip de cronometraje, seguro de accidentes durante la prueba, servicios médicos, hidratación, guardarropa y aparición en las clasificaciones oficiales.

¿Cuántos km son la San Silvestre Vallecana?

La San Silvestre Vallecana tiene una distancia oficial de 10 kilómetros. Es una de las carreras urbanas de 10K más conocidas del mundo y cuenta con el reconocimiento internacional de la IAAF Gold Race Running Label.

Una de sus particularidades es el perfil del recorrido. Aproximadamente ocho kilómetros transcurren en ligera bajada, lo que ha permitido que en esta prueba se hayan logrado algunos de los mejores registros de la historia en esta distancia, aunque no todos hayan podido homologarse oficialmente.

Todos los premios de la San Silvestre 2025

La San Silvestre Vallecana combina dos enfoques muy distintos. En la prueba internacional, los premios están dirigidos a los primeros clasificados de la categoría masculina y femenina, con reconocimiento deportivo y premios económicos para los atletas de élite.

En la San Silvestre Popular, el espíritu es diferente. No hay premios económicos tradicionales, pero sí clasificaciones por categorías y reconocimientos simbólicos que forman parte del atractivo de la prueba.

El premio más llamativo de este año es la inscripción vitalicia para la San Silvestre Vallecana, reservada para los corredores que encuentren una de las cinco camisetas especiales que la organización ha distribuido de forma aleatoria entre los participantes de la prueba popular. Un incentivo más para una carrera que, año tras año, sigue siendo una de las formas más especiales de despedir el año en Madrid.