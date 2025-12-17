Ni Chamberí ni Retiro: el barrio de Madrid donde más ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad

Quedan muy pocos días para que llegue el 22 de diciembre, el día que todos esperamos con ganas por ser cuando se celebra el Sorteo de la Lotería de Navidad. Y es precisamente ahora, cuando la venta de los décimos se dispara con largas colas en muchas administraciones. Algunas de ellas tienen una larga tradición al la hora de repartir premios y en el caso concreto de Madrid, hay un barrio en el que el Gordo de Navidad parece estar abonado.

Aunque lo normal es que se desee que el Gordo se reparta por toda España, puede ocurrir que caiga íntegro en una sola localidad, o incluso en un único barrio. Y cuando eso ocurre, la locura se desata de verdad porque si la lluvia de millones del Gordo se concentra en una sola administración, o en un barrio concreto, todos los que allí viven lo celebran sabiendo que en el fondo, el nombre de ese barrio va a quedar ligado para siempre a la suerte. Y en el caso de Madrid, parece que ciertos distritos suenan más que otros cuando se habla de lotería. Y aunque muchos piensan automáticamente en zonas como Chamberí o Retiro, la realidad es bien distinta.

El barrio de Madrid donde más ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad

En los últimos años, el Barrio del Pilar se ha consolidado como una de las zonas donde más premios importantes han caído en Madrid. De hecho, el Gordo de la Lotería de Navidad de 2023 dejó allí parte de su premio, aunque no de forma íntegra.

Este tipo de noticias refuerzan la fama del barrio y hacen que, llegada esta época del año, muchos vecinos apuesten por comprar su décimo de siempre en la misma administración. No tanto en lo que respecta a las estadísticas, sino por costumbre. Porque aunque no lo parezca, son muchas las personas que año tras año compran lotería por fidelidad no sólo a un número, sino también, a un lugar.

Y el barrio del Pilar y en concreto la administración 205, que fue la que repartió más de 200 millones del Gordo de 2023, es uno de esos claros ejemplos a los que muchos van por costumbre, y otros tantos se han sumado en los dos últimos años. Sin embargo, a pesar de que este barrio de Madrid destaca de forma especial, no es el distrito madrileño donde más veces ha tocado el primer premio.

Tetuán, el distrito donde más veces ha caído el Gordo

Si hay un nombre que destaca por encima del resto cuando se habla del Gordo de la Lotería de Navidad en Madrid, ese es Tetuán. Este distrito es, históricamente, el lugar donde más veces se ha vendido el primer premio del sorteo.

No es un dato menor. Tetuán reúne algunas de las calles más emblemáticas y transitadas de la capital, lo que influye directamente en la venta de décimos. La calle Bravo Murillo, que conecta San Bernardo con Plaza Castilla, es uno de los grandes ejes del distrito. A ella se suman la Avenida de la Reina Victoria y zonas muy próximas al centro financiero de Azca.

Calles como Poeta Joan Maragall o la calle de Orense forman parte de un entorno con gran actividad comercial, oficinas, tránsito constante y, sobre todo, numerosas administraciones de lotería.

Muchas administraciones, más décimos vendidos

Uno de los factores clave para entender por qué Tetuán lidera este ranking es sencillo: se venden muchos décimos. A lo largo de todo el distrito hay un elevado número de administraciones, algunas de ellas con décadas de historia y una clientela fiel que vuelve año tras año.

Cuantos más décimos se venden, mayores son las probabilidades de que el Gordo pase por allí. No es por tanto nada que tenga que ver con la magia ni el destino, es pura estadística. Aun así, eso no impide que la superstición siga jugando su papel y que, a pocos días del sorteo, muchos madrileños decidan acercarse a Tetuán por si acaso, acaban siendo afortunados.

Qué hacer si toca el Gordo de la Lotería de Navidad

Aunque parezca prematuro, cada año miles de personas se hacen la misma pregunta antes incluso de que empiece el sorteo. ¿Y qué pasa si toca el Gordo? Lo primero es saber que el premio se puede cobrar desde el mismo 22 de diciembre por la tarde, aunque en el caso del Gordo, que reparte 400.000 euros por décimo, se debe ir a una entidad bancaria que esté asociada (en cualquier administración te pueden informar de ello), por lo que lo normal es esperar al día siguiente. No olvidemos además que hay que tener en cuenta el paso por Hacienda. La parte exenta es de 40.000 euros, mientras que el resto tributa al 20 %. Esto significa que, de esos 400.000 euros, el importe neto que recibe el ganador es de 328.000 euros.

Si el décimo está compartido, algo muy habitual en barrios, empresas o familias, el premio se reparte proporcionalmente y cada persona tributa sólo por la parte que le corresponde. Por eso es importante identificar bien a todos los participantes antes de cobrarlo.