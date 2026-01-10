Más de 360.000 metros y 280 tiendas: el gigante centro comercial que llega a Madrid y lo va a cambiar todo

Madrid se prepara para recibir un nuevo centro comercial que promete cambiar el panorama de compras y ocio en la capital: Valdebebas Shopping. Éste ambicioso proyecto, ubicado en el dinámico barrio de Valdebebas, se perfila como el mayor centro comercial de la Comunidad de Madrid, con una superficie total de 362.000 metros cuadrados y alrededor de 260 locales dedicados a moda, tecnología, gastronomía y ocio. La inversión, cercana a los 500 millones de euros, se espera que genere aproximadamente 9.000 empleos directos e indirectos,.

El barrio de Valdebebas se ha consolidado como una de las zonas con mayor proyección urbanística de Madrid. Su ubicación estratégica en el norte de la capital, próxima a IFEMA y a la Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la convierte en un enclave privilegiado para recibir a miles de visitantes diarios. Valdebebas Shopping promete convertirse en un nuevo punto de encuentro que integrará comercio, ocio y servicios en un entorno moderno y accesible.

Valdebebas Shopping, el nuevo centro comercial que llega a Madrid

El diseño del centro comercial ha sido desarrollado por el prestigioso estudio Chapman Taylors, que ha apostado por espacios abiertos, arquitectura moderna y abundante luz natural. Contará con dos edificios interconectados (Norte y Sur), separados por la Plaza de la Centralidad IV, un espacio central que servirá como eje peatonal y punto de encuentro con fuentes, bancos y zonas verdes.

La planta baja estará destinada principalmente a tiendas de moda, tecnología y hogar, así como a cafeterías y locales de restauración ligera. Existe la posibilidad de que se instale un supermercado en el edificio Norte, reforzando la propuesta de servicios esenciales para los visitantes.

La primera planta, por su parte, estará enfocada al ocio y la gastronomía, incluyendo un cine Kinépolis ya confirmado. Además, habrá zonas de descanso, terrazas exteriores, zonas verdes y espacios donde se organizarán eventos culturales.

Respecto al aparcamiento, se prevén dos niveles subterráneos con un total de 6.400 plazas, y las entradas y salidas estarán distribuidas en cuatro puntos estratégicos, optimizando el flujo de tráfico y evitando congestiones en la zona. La conectividad entre los edificios se resolverá mediante pasarelas peatonales sobre la Plaza de la Centralidad IV.

Uno de los aspectos más destacados del diseño arquitectónico es el uso de luz natural. La instalación de lucernarios y paredes cortina permitirá que la mayor parte del espacio interior reciba iluminación directa. Asimismo, se prevé el uso de sistemas de eficiencia energética, iluminación LED y gestión inteligente de climatización, con el objetivo de crear un ambiente acogedor y agradable que mejora la experiencia de los visitantes y reduce el consumo energético.

Valdebebas Shopping se plantea como un proyecto que va más allá del centro comercial tradicional. La incorporación de zonas de ocio, restaurantes y espacios abiertos busca atraer a un público diverso, desde familias hasta jóvenes y profesionales que trabajan en la zona.

Un barrio en plena expansión

«El Ayuntamiento de Madrid, a través del Área de Obras y Equipamientos, ha autorizado la ejecución simultánea de las obras de urbanización y edificación en la Solana de Valdebebas, el ámbito de más de un millón de metros cuadrados de superficie situado en el distrito de Hortaleza, entre la radial 2 y el municipio de Alcobendas, al oeste del Encinar de los Reyes. Los trabajos de urbanización comenzaron el pasado mes de enero y, tras la firma de esta autorización, las obras de construcción de los primeros edificios podrán iniciarse a lo largo de 2026.

El desarrollo contará con 1.393 viviendas, entre unifamiliares y colectivas, de las que 637 (el 46 %) dispondrá de algún tipo de protección. De ellas, el Ayuntamiento promoverá 422. En cuanto a la actividad comercial, se presentará en dos formatos: comercio de proximidad en las plantas bajas de los edificios residenciales situados en torno al eje central y dos parcelas de uso exclusivo comercial, una central para una superficie edificable de 5.000 m² y otra, al oeste, para 3.000 m²».

El proyecto de urbanización de la Solana de Valdebebas, financiado y ejecutado por la junta de compensación del ámbito bajo la supervisión del Área de Obras y Equipamientos, organiza los usos y las edificaciones de forma que el paisaje urbano se integra con el entorno natural de manera respetuosa y productiva. Se contemplan 292.000 m² de zonas verdes, la preservación del arroyo de Valdebebas y sus vaguadas, la ampliación y finalización del parque forestal de Valdebebas-Felipe VI, y un nuevo trazado para la vereda de los toros, que pasa de 18.300 m² a 27.000 m².

Asimismo, se recupera el antiguo mirador de La Solana, situado en un punto elevado y céntrico, que se convertirá en un espacio de encuentro con vegetación y árboles que destacan su valor simbólico. La intervención prioriza el espacio público, fomenta la movilidad peatonal y ciclista, facilita el acceso al transporte público y busca reducir el tráfico privado en los desplazamientos internos, revitalizando las 109 hectáreas de suelo vacante entre La Moraleja y el parque forestal.