66.000 m2 de pisos, tiendas y restaurantes: el macrocomplejo que acaba de abrir sus puertas en el centro de Madrid

Con 66.000 metros cuadrados de superficie, Nuga Castellana llega al Paseo de la Castellana tras una inversión de 40 millones de euros y más de cinco años de adquisiciones, reformas y planificación. El impulso procede de Pimco Prime Real Estate, una de las mayores gestoras inmobiliarias del mundo, que desde 2019 ha ido comprando (a excepción de dos inmuebles) prácticamente toda la manzana delimitada por Castellana, Félix Boix, Doctor Fleming y Carlos Maurrás.

El resultado es un macrocomplejo de usos mixtos que integra viviendas, oficinas, restauración, comercios, ocio y bienestar, articulados por un espacio público central bautizado como «El Callejón de Nuga». Miguel Torres, CEO de Iberia de Pimco Prime Real Estate, «hemos consolidado una manzana que antes estaba desconectada para crear un activo prime».

NUGA Castellana

«NUGA Castellana es un núcleo urbano de vanguardia que reúne viviendas, oficinas, restaurantes y bienestar en una manzana de carácter singular en pleno Paseo de la Castellana en el barrio de Nueva España».

El proyecto toma como punto de partida la manzana original construida en los años 50, pionera en su momento por estar destinada íntegramente al alquiler cuando este modelo era aún poco común. Décadas después, los distintos edificios habían evolucionado de forma independiente, quedando descoordinados entre sí: un centro comercial, unas oficinas, locales dispersos y un patio interior clausurado.

Con Nuga Castellana, este rompecabezas urbano se recompone en una sola pieza. Uno de los grandes cambios es la apertura completa de la manzana hacia las cuatro calles que la rodean. El que durante décadas fue un interior aislado se transforma ahora en un pasaje público de más de 4.600 metros cuadrados, con vegetación, terrazas, tiendas y una plaza interior bañada de luz natural gracias a un enorme lucernario.

El primer pilar del proyecto son las 274 viviendas en alquiler con precios de entre 16 y 24 euros por metro cuadrado. El segundo gran bloque del complejo está formado por 21.000 metros cuadrados de oficinas, distribuidos en nueve plantas de 2.000 metros cuadrados cada una. Se trata de espacios flexibles, con coworking, oficinas híbridas y áreas abiertas diseñadas bajo criterios biofílicos, que buscan mejorar la productividad, la creatividad y el bienestar de quienes trabajan en ellos.

Pimco Prime Real Estate insiste en que Nuga Castellana es una apuesta estratégica a largo plazo.»“No hay plan de venta: buscamos generar flujos de caja estables y activar la manzana», afirmó Torres. La concejal presidenta de Chamartín, Yolanda Estrada, lo resumió durante la inauguración: «Vuestra suerte será también la suerte del distrito».

El Callejón

Aunque la dimensión residencial y corporativa son fundamentales, el corazón de Nuga Castellana está en su oferta gastronómica y comercial. El Callejón de Nuga funciona como columna vertebral del proyecto y como espacio de conexión entre los distintos usos.

Ditaly es amor por la cocina tradicional italiana, la cultura mediterránea y el respeto absoluto por la materia prima. Se trata de un concepto único donde el fuego y el horno se convierten en los auténticos protagonistas, dando vida a recetas que combinan sabores y texturas capaces de ir más allá de lo convencional.

Siguiendo con la oferta gastronómica, VRRO se presenta como una taberna contemporánea nacida en Madrid de la mano de Jorge Velasco y Joaquín Serrano, fundadores del reconocido restaurante Varra. Con una propuesta que combina cocina tradicional, producto de calidad y un ambiente lleno de energía, este espacio representa el punto de encuentro perfecto entre la esencia castiza y el dinamismo del tapeo moderno,

Por su parte, Monster Sushi Nuga abre sus puertas en plena Castellana como un enclave pensado para quienes desean una fusión entre lo mejor de Japón y el espíritu cosmopolita de la ciudad.

Entre las propuestas más personales se encuentra Ugo Chan, un restaurante con una manera muy propia de entender la cocina japonesa. «Tenemos una manera muy personal de ver y entender la cocina, buceando profundo pero siempre volviendo a la superficie para a coger aire. Valoramos lo efímero, disfrutamos del camino. En nuestro restaurante, nos sumergimos y reflexionamos sobre la cocina japonesa y sus lazos con el mundo».

Finalmente, Café de Paris mantiene intacta desde 1942 su famosa fórmula del entrecote con patatas fritas y ensalada, mientras que Rast Café combina cafetería, restaurante y bar de copas en un local moderno de 300 metros cuadrados donde la comida casera mediterránea, el ambiente acogedor y una terraza versátil acompañan cada momento del día.

Por otro lado, Fitness Park destaca como un gimnasio de alto rendimiento de más de 1.500 m² equipado para musculación libre y guiada, cardio-training, cross-training y zona de hidromasaje.

En el ámbito de la moda, Charro se presenta como una boutique de complementos con larga tradición familiar, mientras que La Retoucherie de Manuela ofrece un servicio especializado de arreglos y transformaciones de prendas.

También destacan otros espacios esenciales del día a día, como MediaMarkt Castellana, con las mejores marcas de electrónica y gaming; H&M, destino de moda, hogar y belleza; y Casa Ruiz, una tienda gastronómica centrada en alimentos naturales y de esencia tradicional.