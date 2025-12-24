El Rey Felipe VI ofrece su tradicional discurso de Navidad. Se trata del duodécimo mensaje que ofrece el monarca desde que inició su reinado y suele hacer un repaso a la situación política y económica que atraviesa España.
El Rey ha grabado desde el Palacio Real de Madrid el discurso y en esta ocasión hay algunas novedades importantes que se mantienen en secreto pero que tienen que ver con el lugar elegido, la escenografía, el vestuario y otros detalles. En 2018, la Casa Real compartió unas fotografías y vídeos del momento de la grabación para acercar a los españoles a ese momento tan importante que marca el inicio de la Navidad.
En este 2025 podrá seguir el mensaje del Rey y las reacciones que se produzcan después desde la web de OKDIARIO.