Sigue en directo el tradicional discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI

El Rey Felipe VI ofrece su tradicional discurso de Navidad. Se trata del duodécimo mensaje que ofrece el monarca desde que inició su reinado y suele hacer un repaso a la situación política y económica que atraviesa España.

El Rey ha grabado desde el Palacio Real de Madrid el discurso y en esta ocasión hay algunas novedades importantes que se mantienen en secreto pero que tienen que ver con el lugar elegido, la escenografía, el vestuario y otros detalles. En 2018, la Casa Real compartió unas fotografías y vídeos del momento de la grabación para acercar a los españoles a ese momento tan importante que marca el inicio de la Navidad.

En este 2025 podrá seguir el mensaje del Rey y las reacciones que se produzcan después desde la web de OKDIARIO.