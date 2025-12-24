El Rey desmonta el triunfalismo del Gobierno: el coste de la vida y la vivienda «limitan» a los españoles

Don Felipe no es ajeno a la realidad que, día a día, viven los españoles. Año tras año, el Rey no se olvida en su tradicional Mensaje de Navidad de los acuciantes problemas que afectan a los ciudadanos. Una realidad que choca con el triunfalismo que se traslada desde Moncloa, en su empeño de velar los casos de corrupción que afectan al entorno de Pedro Sánchez.

Así, frente al discurso de Sánchez, que acostumbra a ensalzar, eufórico, sus supuestos logros económicos, el monarca ha confrontado que «muchos ciudadanos sienten que el aumento del coste de la vida limita sus opciones de progreso».

También ha recordado Don Felipe «que el acceso a la vivienda es un obstáculo para los proyectos de tantos jóvenes», haciendo así alusión a una problemática que afecta especialmente a la juventud, una de sus grandes inquietudes, y que el Gobierno sigue sin afrontar.

Los españoles, ha dicho el Rey, se enfrentan a «tiempos ciertamente exigentes». Al alza del precio de los alimentos básicos y los problemas con la vivienda se suma la preocupación por el futuro del trabajo, en la medida en que «la velocidad de los avances tecnológicos genera incertidumbre laboral», ha subrayado el monarca. Tampoco se ha olvidado, con la memoria aún reciente de la tragedia de la DANA del 29 de octubre de 2024, de que «los fenómenos climáticos son un condicionante cada vez mayor y en ocasiones trágico».

Aviso a los dirigentes políticos

Una alusión cercana y directa a los problemas y preocupaciones de los ciudadanos, con advertencia incluida a la clase política.

Porque, en plena confrontación del Gobierno hacia la oposición, los españoles «también perciben que la tensión en el debate público provoca hastío, desencanto y desafección». «Realidades, todas ellas, que no se resuelven ni con retórica ni con voluntarismo», ha avisado el Rey.

En este contexto, Don Felipe ha recordado que «España ha progresado cuando hemos sabido encontrar objetivos que compartir». «Y la raíz de todo proyecto compartido es necesariamente la convivencia». Pero el monarca ha alertado a su vez que esa convivencia «no es un legado imperecedero» y «no basta con haberlo recibido», en definitiva, que «es una construcción frágil». «Por esa razón, todos debemos hacer del cuidado de la convivencia nuestra labor diaria. Y para ello necesitamos confianza», ha destacado.

El Rey ha hecho aquí su alusión más política, al destacar que «en este mundo convulso, donde el multilateralismo y el orden mundial están en crisis, las sociedades democráticas atraviesan, atravesamos, una inquietante crisis de confianza».

Así, ha mostrado su preocupación por una realidad que «afecta seriamente al ánimo de los ciudadanos y a la credibilidad de las instituciones» y que alienta a «los extremismos, los radicalismos y populismos» que «se nutren de esta falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades, del desencanto con el presente y de las dudas sobre cómo abordar el futuro».

«No basta con recordar que nosotros ya hemos estado ahí, que ese capítulo de la historia ya lo conocemos y que tuvo consecuencias funestas. Nos corresponde a todos preservar la confianza en nuestra convivencia democrática», ha advertido el Rey, instando a los españoles a preguntarse «sin mirar a nadie, sin buscar responsabilidades ajenas: ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para fortalecer esa convivencia? ¿Qué líneas rojas no debemos cruzar?».

En este punto, ha reivindicado el «diálogo» como guía, recordando que «las soluciones a nuestros problemas requieren del concurso, la responsabilidad y el compromiso de todos».

«Estoy hablando de respeto en el lenguaje y de escucha de las opiniones ajenas; estoy hablando de especial ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos; también de empatía; y de la necesidad de situar la dignidad del ser humano, sobre todo de los más vulnerables, en el centro de todo discurso y de toda política», ha avisado.