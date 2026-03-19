Hoy, 19 de marzo de 2026, la provincia de Zaragoza se presenta con intervalos nubosos que irán dando paso a un cielo poco nuboso al final del día. Se esperan posibles precipitaciones débiles en el sistema Ibérico, con un ligero ascenso en las temperaturas mínimas y un notable descenso en las máximas, especialmente en Cinco Villas. El viento soplará flojo del sureste, con momentos de intensidad moderada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado con sol a la tarde

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada de hoy se presenta con un suave manto de nubes que, aunque no amenazan con una lluvia intensa, podrían dejar caer algunas gotas a primera hora. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 18 grados y la sensación térmica podría llegar a ser un poco más fresca, especialmente por la mañana. El viento soplará del sureste a una velocidad moderada, lo que aportará un ligero frescor al ambiente.

Ya por la tarde, el sol se asomará con más fuerza, iluminando la ciudad mientras las nubes se disipan. La probabilidad de lluvia se desvanecerá, dejando un ambiente más despejado y agradable. Con una humedad que podría sentirse algo cargada, será un buen momento para disfrutar de las horas de luz que nos regala el día, desde la salida del sol a las 07:08 hasta su despedida a las 19:14.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 6 grados, mientras el viento del noreste sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto y aunque la probabilidad de lluvia es baja, no se descartan sorpresas.

La tarde traerá un ligero respiro, con temperaturas que alcanzarán los 18 grados, pero el viento seguirá siendo protagonista, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h. La humedad, que oscilará entre el 40 y el 95 por ciento, puede resultar agobiante. Es recomendable llevar un paraguas a mano, por si acaso y no olvidar la bufanda para combatir el viento fresco.

Tarazona: cielo nublado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente nublado durante la mañana y algunas nubes dispersas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 15 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia en las primeras horas, el viento será suave, lo que hará que la sensación térmica se mantenga agradable.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para disfrutar de la rutina diaria. Aprovecha para salir y respirar aire fresco.