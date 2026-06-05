El Gobierno también mintió en el Congreso: aseguró que la directora de la Guardia Civil «no celebró reunión alguna» con Leire

El Gobierno mintió en el Congreso y dejó constancia de su bulo por escrito el pasado mes de mayo de 2025 cuando aseguró que «la directora de la Guardia Civil no ha celebrado reunión alguna ni ha realizado llamadas como las descritas en las cuestiones mencionadas en la iniciativa», en una respuesta al PP, que había preguntado directamente: «¿Conoce la directora general de la Guardia Civil a la militante socialista Leire Díez? ¿Ha mantenido alguna reunión con ella?».

El Gobierno negó cualquier relación entre Leire Díez y Mercedes González, y se ha mantenido en esta mentira hasta que este mismo jueves la propia directora de la Guardia Civil no tuvo más remedio que admitir que sí se había encontrado incluso en persona con la emisaria del Gobierno socialista. El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, siguió negando estas reuniones hasta la misma semana pasada, hasta que este viernes cambió de versión y, con ciertas dificultades, reculó.

En el escrito de respuesta parlamentaria, con fecha del 29 de mayo de 2025, el Gobierno difundió negro sobre blanco la información falsa que el propio Marlaska subrayó durante una internención parlamentaria. «Evidentemente, desde la directora de la Guardia Civil se negó cualquier conversación o visita de la señora Leire Díez en los términos que usted ha señalado, de modo quye hay una negativa en ese sentido», dijo Marlaska al ser preguntado por esta relación, que hoy se ha demostrado existente.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, reconoció este jueves que mantuvo varias reuniones con Leire Díez, la ex militante del PSOE acusada de formar parte de la cloaca socialista, la presunta trama para desprestigiar distintas causas judiciales con socialistas o personas cercanas a Sánchez en el foco.

Contradecía así las afirmaciones del Gobierno y las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien hasta hace escasas fechas negaba tajantemente cualquier encuentro entre ambas. «La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, ni con Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo», sentenció. La realidad ha demostrado que el Gobierno también mintió en este episodio.