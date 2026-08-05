¿Cuánto sabes de la vida de Pepe Habichuela? El test definitivo sobre el maestro del flamenco

Pepe Habichuela ha muerto a los 82 años dejando tras de sí más de seis décadas dedicadas al flamenco y el legado de una de las grandes sagas familiares de la música española. Nacido en Granada y criado entre las cuevas del Sacromonte, comenzó a forjar desde muy joven una trayectoria que le llevaría hasta Madrid, donde en 1964 dio uno de los grandes pasos de su carrera. Allí se convirtió en uno de los maestros indiscutibles de la guitarra flamenca y compartió camino con algunas de las figuras más importantes del género, entre ellas Camarón de la Isla y Enrique Morente.

Su historia está repleta de nombres, escenarios, colaboraciones y momentos que han marcado la evolución del flamenco, pero también de una familia que ha continuado su legado a través de generaciones. Ahora, tras su fallecimiento, repasamos algunos de los episodios más importantes de su vida y su carrera para poner a prueba cuánto sabes realmente sobre el maestro. ¿Eres un auténtico experto en Pepe Habichuela? Ponte a prueba y descubre cuántas respuestas eres capaz de acertar.