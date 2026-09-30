La película de ‘Juego de Tronos’ ya tiene fecha: será sobre ‘Aegon el Conquistador’ y la dirigirá un director de ‘Black Mirror’

El vasto universo fantástico ideado por George R.R. Martin se prepara para cruzar una nueva frontera. Por primera vez en la historia de la franquicia, el continente de Poniente dejará la pequeña pantalla y el streaming para conquistar las salas de cine. Warner Bros. Pictures y HBO han formalizado el desarrollo de Juego de Tronos: La conquista de Aegon (Game of Thrones: Aegon’s Conquest), la película centrada en la figura mitológica de Aegon I Targaryen, apodado El Conquistador.

Detrás de las cámaras de esta superproducción estará Owen Harris, el realizador británico reconocido por dirigir algunos de los episodios más icónicos y emocionalmente profundos de la serie de antología Black Mirror (responsable del galardonado episodio San Junipero). Harris cuenta con experiencia previa dentro de la propia franquicia de Martin, tras participar en la producción de la serie precuela El caballero de los Siete Reinos (A Knight of the Seven Kingdoms).

El guion corre a cargo de Beau Willimon, creador de la adaptación estadounidense de House of Cards y nominado al Oscar por Los idus de marzo, que además demostró su destreza en la narrativa de fantasía y ciencia ficción como guionista clave en la aclamada serie Andor del universo Star Wars.

De qué tratará ‘La conquista de Aegon’

La trama se trasladará aproximadamente 300 años antes de los eventos de la serie original de Juego de Tronos (y un siglo antes de los sucesos narrados en La casa del dragón). La historia abordará el hito fundacional más importante de las crónicas de Poniente: la sangrienta e implacable campaña militar con la que Aegon Targaryen unificó seis de los Siete Reinos bajo su mandato.

Acompañado por sus dos hermanas-esposas, Visenya y Rhaenys, y a lomos de los legendarios dragones Balerion (el Terror Negro), Vhagar y Meraxes, la dinastía Targaryen partió desde Rocadragón para doblegar a los reyes locales. La película explorará no sólo las colosales Batallas del Campo de Fuego y la posterior forja del Trono de Hierro con las espadas fundidas de los caídos, sino también las motivaciones proféticas de Aegon -su célebre visión de la amenaza del Norte conocida como Una canción de hielo y fuego (A Song of Ice and Fire).

Estreno en cines de la película de ‘Juego de Tronos’

Warner Bros. ha fijado la fecha de estreno en cines de Juego de Tronos: La conquista de Aegon para junio de 2029. La apuesta cinematográfica busca ofrecer un espectáculo visual sin precedentes, y adaptar la escala colosal de los dragones primigenios a la gran pantalla, lo que permitirá ampliar de forma definitiva el modelo transmedia del universo de George R.R. Martin.