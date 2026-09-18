Dicen que es la sucesora de ‘Juego de Tronos’: nominada 133 veces y ganadora de 46 premios, ésta serie medieval de Netflix ya es de culto

Si echas de menos las grandes batallas, las luchas de poder y las intrigas familiares de Juego de Tronos, Netflix tiene una serie que puede convertirse en una alternativa especialmente atractiva. No necesita dragones ni criaturas fantásticas para construir un universo épico: su principal arma es una historia inspirada en personajes y acontecimientos de la Edad Media.

Hablamos de Vikingos, una producción que consiguió hacerse un hueco entre las grandes ficciones históricas de la televisión. Aunque comparte con la obra de George R. R. Martin algunos de sus ingredientes, guerras, alianzas, traiciones, romances y enfrentamientos entre distintos bandos, su propuesta se diferencia claramente al apoyarse mucho más en la historia y las leyendas nórdicas que en la fantasía.

La serie, creada por Michael Hirst, comenzó su recorrido televisivo en 2013 y llegó a completar seis temporadas. Su argumento gira inicialmente alrededor de Ragnar Lodbrok, interpretado por Travis Fimmel, un personaje legendario de la tradición escandinava que aspira a explorar nuevos territorios y ampliar el poder de su pueblo.

Uno de los elementos que hacen especialmente atractiva a la producción es precisamente esa combinación entre aventura y contexto histórico. La trama se sitúa en la Alta Edad Media y toma como referencia diferentes relatos y textos medievales relacionados con los pueblos nórdicos. El punto de partida se encuentra en los primeros años de la llamada Era Vikinga, tradicionalmente asociada al saqueo del monasterio de Lindisfarne en el año 793.

A partir de ahí, la ficción desarrolla una historia repleta de expediciones, combates y conflictos políticos, pero también presta atención a las relaciones personales de sus protagonistas. La familia, la ambición, el amor, la religión y la búsqueda de poder se convierten en piezas fundamentales de una trama que evoluciona considerablemente a lo largo de sus temporadas.

Aunque la comparación con Juego de Tronos resulta inevitable por su ambientación y espectacularidad, Vikingos sigue un camino propio. Aquí, la fantasía deja paso a una recreación más vinculada a personajes y acontecimientos de inspiración histórica, aunque la serie también introduce elementos dramatizados y legendarios.

La producción fue reconocida en numerosas ocasiones y acumula 46 premios y 133 nominaciones. Además, su rodaje aprovechó los paisajes de Irlanda para construir el mundo escandinavo que vemos en pantalla.