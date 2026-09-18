Los peluqueros expertos avisan: si te vas a teñir después del verano «hay que mirar el pelo, no el calendario»

El final del verano marca el comienzo de una nueva etapa para el cabello. Después de meses de exposición al sol, altas temperaturas, agua de mar, cloro y lavados más frecuentes, la fibra capilar puede encontrarse más seca, porosa y sensible. Con la llegada del otoño, también cambian las necesidades del pelo y es importante adaptar la rutina de cuidado antes de realizar una nueva coloración. Por eso, si te vas a teñir después del verano debes tener en cuenta una serie de parámetros.

Hay que conseguir un color más uniforme y, al mismo tiempo, reducir el impacto que los productos químicos pueden generar sobre un cabello que ha estado expuesto a diferentes agresiones durante la temporada. Si te vas a teñir después del verano debes prestar especial atención al estado de la fibra capilar. Aunque renovar el color puede ser una buena manera de comenzar la nueva temporada, aplicar tinte sobre un pelo muy reseco, quebradizo o sensibilizado puede afectar el resultado final y aumentar el riesgo de daño.

¿Qué tener en cuenta si te vas a teñir el pelo después del verano?

Además, la exposición solar puede haber modificado ligeramente el tono, especialmente en cabellos teñidos, provocando pérdida de pigmentación, reflejos no deseados o diferencias entre las raíces y los largos.

Desde Smart Beauty explican que todo esto se debe a la luz ultravioleta, la humedad y el agua clorada, que son los enemigos de un cabello sano y bonito. Antes de elegir nuevamente un color, conviene evaluar el estado general del cabello, recuperar hidratación y, si es necesario, recurrir a tratamientos reparadores.

También es importante elegir productos adecuados y respetar los tiempos de aplicación para obtener una coloración pareja y cuidar la fibra capilar.

Evaluar el estado del cabello

Antes de aplicar una tintura es importante observar si el cabello está seco, quebradizo, áspero o presenta puntas abiertas. Si la fibra está muy sensibilizada, puede ser conveniente posponer la coloración y priorizar durante algunos días los tratamientos de hidratación y reparación.

Recuperar la hidratación

Después del verano, el cabello puede necesitar un aporte adicional de hidratación. Utilizar mascarillas, acondicionadores y productos específicos puede ayudar a mejorar su aspecto y preparar la fibra para la coloración.

Revisar el color actual

El sol puede aclarar los largos y modificar el tono de una tintura anterior. Antes de volver a teñirse, hay que observar la diferencia entre raíces, medios y puntas para elegir correctamente el nuevo color y evitar resultados distintos.

Elegir el tinte adecuado

Josh Wood Colour asegura que si te vas a teñir después del verano, para evitar que el color se desvanezca, es recomendable elegir un producto de alta calidad diseñado para durar.

No todas las coloraciones tienen el mismo nivel de intensidad. Para cabellos sensibilizados puede ser conveniente considerar alternativas menos agresivas, como baños de color o coloraciones semipermanentes, dependiendo del resultado buscado.

Tener en cuenta la porosidad

Las zonas más porosas pueden absorber el pigmento de manera diferente. Esto puede provocar que las puntas queden más oscuras o que determinados sectores tomen el color con mayor intensidad que otros.

El paso a paso para teñir el cabello tras el verano

Evaluar la fibra capilar: comprobar si el cabello está suficientemente sano para realizar una coloración. Hidratar y reparar: utilizar tratamientos adecuados antes de teñir si el pelo está seco o sensibilizado. Elegir el tono: tener en cuenta el color actual, las raíces y los largos, además de los cambios producidos durante el verano. Realizar una prueba de alergia: seguir siempre las indicaciones del fabricante antes de utilizar el tinte. Preparar el cabello: seguir las instrucciones del producto respecto del lavado previo y evitar improvisar con los tiempos. Aplicar la coloración: distribuir el producto de manera uniforme, prestando atención a las zonas que necesitan mayor cobertura. Respetar el tiempo de exposición: dejar actuar el tinte durante el período indicado y no prolongarlo pensando que el color será más intenso. Enjuagar correctamente: retirar completamente el producto y utilizar los productos posteriores recomendados. Hidratar después de teñir: aplicar el acondicionador o tratamiento incluido con la coloración para ayudar a mantener el cabello suave.

Los errores más comunes al teñir el pelo después del verano

Teñir un cabello muy dañado

Uno de los errores más frecuentes es aplicar una coloración inmediatamente después del verano sin comprobar el estado de la fibra. Si el cabello está extremadamente seco o quebradizo, primero conviene recuperar su condición.

Sobrecargar las puntas

Las puntas suelen ser la parte más antigua y sensibilizada del cabello. Aplicar reiteradamente el tinte sobre ellas puede aumentar la sequedad y la fragilidad.

Aumentar el tiempo de exposición

Dejar actuar el color durante más tiempo del indicado no garantiza un mejor resultado. Al contrario, puede aumentar la agresión sobre el cabello y el cuero cabelludo.