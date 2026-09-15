Alejandro Pérez, dietista, sobre la caída de pelo en otoño: “El ciclo natural del cabello hace que una mayor proporción de folículos entre en fase de reposo»

Seguro que habrás notado como a finales de agosto el pelo se cae mucho más. Esto todavía es más acusado durante septiembre y también en otoño. Ahora bien, no siempre es algo normal, depende de la cantidad, el tiempo, etc. Los expertos hablan sobre la caída del pelo en otoño, que en mayoría, se debe al ciclo natural del cabello.

Según expertos, entre septiembre y octubre se produce el llamado ‘efluvio telógeno estacional’, un aumento de la caída del cabello que es normal y pasajero, pero que suele preocupar mucho a quienes lo padecen. El dietista de Synsera Labs, Alejandro Pérez, señala que la causa del efluvio telógeno estacional es el propio ciclo de crecimiento del cabello: “El ciclo natural del cabello hace que una mayor proporción de folículos entre en fase de reposo (telógena) en un periodo concreto, más habitualmente durante la primavera. Unos meses después, esos cabellos en fase telógena se desprenden, por lo que durante unas semanas uno verá muchos cabellos en la ducha, el cepillo o la almohada… El pico suele ser en septiembre y octubre”. Pero, ¿es normal? ¿Por qué se cae el pelo en otoño?

Por qué se cae el pelo en otoño

Este proceso puede ser todavía peor, y el cabello caerse más también por déficits nutricionales de hierro, zinc y vitaminas del grupo B (especialmente la B12). Si no tienes una alimentación equilibrada es posible que el cabello se caiga más.

Ahora bien, hay más factores que inciden en la caída del pelo: estrés, pérdida de peso, alopecia androgénica, cambios hormonales…-.

Según Quiron Salud, el efluvio telógeno es la última fase del ciclo de crecimiento del cabello. Hay que tener en cuenta que cada uno de los miles de folículos capilares del cuero cabelludo pasan por tres etapas, que son crecimiento, reposo y caída. «El efluvio telógeno es la fase de caída, cuando los cabellos que están en reposo, en la fase telógena, se desprenden para dar paso a nuevos cabellos en crecimiento». Por tanto, este proceso es totalmente normal y, de hecho, se produce de forma constante durante el año.

¿Cómo prevenir la caída del pelo en otoño?

Aunque como establecen los expertos es un proceso normal siempre que no se extienda el problema a lo largo del año o el cabello pierda densidad, fuerza y otros factores, la caída también se puede prevenir.

Masajear el cuero cabelludo

El dietista de Synsera Labs menciona que este masaje es ideal para estimular la circulación sanguínea y el crecimiento con la ayuda de un sérum fortificante.

Además se ha formulado un sérum capilar para fortificar el cuero cabelludo y acompañar al cabello en su ciclo natural, con más de un 97 % de ingredientes naturales novedosos -cafeína, romero, menta, ginseng, Elaya Renova (células madre de olivo) y Capilla Longa (células madre de cúrcuma)-.

Cuidar lo que comemos

El dietista alerta de que una nutrición pobre puede afectar negativamente la salud capilar. Es importante comer alimentos ricos en hierro, zinc y vitaminas del grupo B (especialmente la B12). Ejemplos son el marisco, carne roja de calidad, vísceras, huevos, frutos secos y verduras.

Suplementación

El experto también aconseja que quien tiene problemas de caída de cabello puede tener baja la vitamina D, lo que convierte una exposición regular y sensata a la luz solar en un pilar básico para el folículo.

Esta vitamina está en los pescados azules, como el salmón, el atún o la caballa, y se activa por la incidencia de la luz solar sobre la piel. En caso de déficit, el nutricionista recomienda el suplemento de vitamina D3+K2 de Synsera Labs.

Terapia de luz infrarroja

Aunque no es algo probado científicamente, este tratamiento no invasivo se ha asociado a una mejor microcirculación y a un aumento del recuento capilar, según el dietista.

Fuera estrés

Si se tienen niveles altos de cortisol de forma constante, entonces es posible que el pelo se caiga mucho más. para ello hay que gestionar el estrés, dormir las horas adecuadas, y proteger el ciclo capilar.

¿Cómo está el pelo tras el verano?

Tras la piscina, el agua del mar, el sol, el calor, los aires acondicionados… el pelo se debilita. Se queda más seco, zafio, sin vida, y además se rompe.

Así que no solo se cae, por lo que hay que cuidarlo mucho más. El dietista experto en salud capilar de Synsera Labs recomienda hidratación del cabello, evitar el agua muy caliente en la ducha, no frotar en exceso el cuero cabelludo y reducir las agresiones diarias.

Además, es mejor no abusar del uso excesivo de diversos aparatos de calor. Es el caso de alisadoras, planchas y secadores, que en general suelen dañar la fibra capilar, debilitan la cutícula e inflamar el cuero cabelludo.