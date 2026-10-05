La actriz Michelle Calvó ha vivido en primera persona lo que han sufrido muchos españoles en los últimos años: el caos ferroviario. La intérprete ha compartido en sus redes sociales el retraso del tren Barcelona-Madrid de las últimas horas, así como las consecuencias del mismo, y es que parte de los pasajeros, además de verse obligados a pasar la noche en el tren, han sido intoxicados con la comida que les han ofrecido.

Michelle Calvó cuenta su nefasta experiencia con Renfe

El caos ferroviario, los retrasos e incluso las cancelaciones de la empresa pública de transporte no son ninguna novedad. Son muchos los españoles los que, durante estos años, han compartido en primera persona sus nefastas experiencias con Renfe. La última de ellas ha sido la actriz Michelle Calvó, que ha pasado toda la noche atrapada en un tren Barcelona-Madrid. A través de sus historias temporales de Instagram, la intérprete ha contado cómo ha vivido la pesadilla: «Que sean las 3 de la madrugada, llevar ya a las espaldas 3 horas de retraso para salir de la ciudad en la que estaba, estar parados desde hace más de una hora en medio de la nada porque la vía está cortada y, ahora, tampoco poder retroceder hasta el punto donde se supone que nos esperan los autobuses que nos llevarán a Barcelona (otras 3 horas por carretera) porque está lloviendo y es peligroso poner el tren en marcha. Y que, además, conseguir información sea prácticamente misión imposible».

En tono de humor e ironía, la ex de Carlo Costanzia se ha referido directamente a la empresa ferroviaria pública, que no le ha dado solución ni a ella ni al resto de pasajeros a bordo. «Gracias, Renfe. Es maravilloso. Voy a intentar averiguar qué me está queriendo enseñar esta situación porque tela. Solo pienso en el día que me espera mañana y que pasado vuelvo a viajar por trabajo… Socorro».

Además del retraso, la actriz ha desvelado que, pese a que el equipo de cabina les ha ofrecido comida, los sándwiches que les han dado estaban en mal estado y ello ha supuesto que muchas personas hayan sufrido algún tipo de intoxicación: «Seguimos parados en el mismo punto y acaban de decirme que aquí nos quedamos… Que no hay más. Ni autobuses, ni taxis… Encima el sándwich que nos dieron estaba malo y estamos varias personas vomitando. Sois una vergüenza».

Finalmente, y aunque Michelle ha podido regresar a la capital, lo ha hecho tiempo después de la hora prevista y tras pasar la noche encerrada en el tren sin información alguna: «Actualización: 7 de la mañana y seguimos en el mismo punto… y con las mismas soluciones: 0. 10:00 de la mañana. Llegué. Gracias por vuestros mensajes».