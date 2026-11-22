Miley Cyrus ha vuelto a sorprender y esta vez lo ha hecho con una de las noticias más importantes de su vida personal. La cantante se ha casado por sorpresa con Maxx Morando en una ceremonia íntima que ha reunido a familiares y amigos en un escenario de película: una espectacular propiedad que perteneció al mítico Frank Sinatra. Después de cinco años de relación, la artista y el batería han decidido dar un paso más y sellar su historia de amor con una celebración cargada de detalles especiales.

La pareja había anunciado su compromiso en diciembre de 2025, cuando Miley apareció luciendo un llamativo anillo de diamantes en la mano izquierda durante la premiere de la última película de Avatar, en cuya banda sonora participaba. Desde entonces, la fecha del enlace se había convertido en una de las grandes incógnitas. Ahora, la intérprete de Flowers ha sorprendido con una boda que ha apostado por la discreción, aunque sin renunciar al lujo.

Una boda VIP en la antigua mansión de Frank Sinatra

El enlace se celebró en una residencia rodeada de jardines y con una piscina como telón de fondo. Una propiedad con mucha historia que en su día perteneció a Frank Sinatra y que se convirtió en el escenario elegido por Miley y Maxx para darse el sí, quiero. La ceremonia reunió a unos 140 invitados, entre familiares y amigos cercanos, en una celebración alejada de las grandes bodas multitudinarias.

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Uno de los detalles que más ha llamado la atención ha sido el vestido de novia de la cantante. Miley apostó por un diseño minimalista de tejido satinado y color blanco, con manga larga, escote cerrado y una silueta ajustada en la cintura que después daba paso a una falda más fluida. La espalda descubierta aportaba el toque más atrevido a una propuesta que se alejaba de los vestidos nupciales tradicionales. Completó el estilismo con el pelo recogido en un moño bajo y una larga cola que acompañaba cada uno de sus movimientos.

En las imágenes de la celebración se puede ver a la artista visiblemente emocionada durante la ceremonia, mientras los invitados apostaron por una etiqueta elegante, con ellos vestidos de esmoquin y ellas con diseños largos. Una puesta en escena sencilla en apariencia, pero cuidada hasta el último detalle.

Unos votos cargados de emoción y el recuerdo de Dolly Parton

Más allá del escenario y de la elección de sus estilismos, uno de los momentos más especiales llegó durante el intercambio de votos. Miley quiso dedicar unas palabras a su ya marido en las que dejó claro lo que ha supuesto su relación para ella: «Antes de conocerte estaba perdida y, encontrándote, me he encontrado a mí misma. Crear cosas contigo es lo que más me gusta en el mundo; ¡por eso no veo la hora de tener un bebé! Espero que nuestro bebé tenga tu cabello, pero, sobre todo, espero que tenga tu dulce espíritu».

Maxx Morando también tuvo unas palabras especialmente emotivas para la cantante y le prometió estar a su lado en esta nueva etapa: «Voy a ser el esposo que te haga sentir segura y respaldada. Quiero estar presente para ti y para nuestra familia cada día… Gracias a ti, soy una mejor versión de mí mismo». Unas declaraciones que reflejan la complicidad de una pareja que ha mantenido su relación lejos de una exposición constante.

Pero la celebración también tuvo espacio para recordar a una de las personas más importantes en la vida de Miley: Dolly Parton. La cantante country, que fue una figura fundamental para ella desde su etapa en Hannah Montana, estuvo presente de una manera muy especial. Antes del intercambio de votos sonó Love Is Like a Butterfly, uno de los temas más emblemáticos de Parton. Un homenaje cargado de significado para Miley, que siempre ha mantenido una relación muy cercana con la artista y que incluso ha compartido escenario con ella en distintas ocasiones para interpretar canciones como Jolene. Así, la cantante ha querido que uno de los días más importantes de su vida también tuviera un recuerdo para quien fue una figura esencial en su trayectoria personal y profesional.