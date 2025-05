El mes de mayo está siendo muy emocionante para todos los fans de Miley Cyrus. Tal y como la propia cantante ha anunciado en sus redes sociales, este próximo día 30 saldrá al mercado su noveno proyecto discográfico. Un trabajo en el que ha estado trabajando arduamente y que tomará el relevo de su exitoso Endless Summer Vacation. De esta manera, presentado bajo el título de Something Beautiful, la estadounidense, de 32 años, quiere dar inicio a su nueva era profesional. Eso sí, con el objetivo de ir tentando a su público, ha ido lanzando temas como More to Lose o End of the World. Pequeños adelantos de lo que se podrá escuchar, ahora sí, en tan solo unas horas.

Something Beautiful promete presentar a una Miley Cyrus diferente, más cañera y empoderada. Un trabajo muy esperado que llega tras ser premiada el pasado año, 2024, en los premios Grammy con su primer galardón. Y es que, la cantante es el vivo reflejo del trabajo duro y la constancia en la industria de la música. Asimismo, y lejos de realizar el típico lanzamiento de un álbum, ha grabado una película que incorpora trece canciones originales de su repertorio discográfico. Un proyecto que ha sido codirigido por ella misma y que se podrá ver en exclusiva en los cines de todo el mundo. Eso sí, la grabación de este largometraje no ha sido un camino de rosas.

Recientemente, Miley Cyrus ha acudido como invitada a Jimmy Kimmel Live!, un programa muy popular en la parrilla televisiva estadounidense. Un encuentro televisivo donde ha hablado de su nuevo disco, cómo ha sido el proceso de creación, de composición y la película que llegará de la mano. Y es que, tal y como ella misma ha revelado, sufrió «una grave infección» durante el rodaje de este último trabajo.

«Grabé este video en octubre (2024) y, para noviembre, el Día de Acción de Gracias, me ingresaron en la UCI momentáneamente», comenzó explicando. Unas declaraciones con las que la artista quiso matizar que la ingresaron en la unidad de cuidados intensivos porque el hospital estaba lleno ese día.

Sin embargo, lo que jamás se imaginó la intérprete de Flowers fue el diagnóstico que le daría el médico. «Mi pierna empezó a desintegrarse… alrededor de la rótula», confesó. Ante ello, fue examinada por varios profesionales para poder tratarle las heridas que sufrió durante el rodaje de la película. Un cuidado médico que la ayudó a curarse sin sufrir problemas mayores.

Respecto al rodaje de su película, Cyrus ha confesado que disponía de un gran presupuesto. Sin embargo, había gastado mucho en ropa y no tuvo más opción que reducir los costes e ir al Paseo de la Fama por la noche.

Un rodaje más económico de lo que tenía previsto, pero del que se siente muy orgullosa por su resultado. El proyecto audiovisual de Miley Cyrus se podrá ver en cines a partir de este próximo 12 de junio. Un estreno muy especial con el que promete cerrar con broche de oro el lanzamiento de Something Beautiful.