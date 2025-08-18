Avance del capítulo de ‘La Promesa’ de hoy: Lorenzo se enfrenta a la justicia

La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. El pasado jueves 14 de agosto, los espectadores disfrutaron de un capítulo especial dedicado a la evolución de Curro. Aun así, el 13 de agosto, fuimos testigos de la emisión del capítulo 654 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera, observamos cómo el heredero del Marquesado de Luján se ve en la obligación de enfrentarse con la incertidumbre como consecuencia de la ambigüedad que está mostrando Leocadia. Todo ello mientras, con cierto recelo, observa cómo la felicidad de Toño y Enora aumenta por momentos. Es algo que, desde luego, no estaba en sus planes, ni mucho menos.

Lejos de que todo quede ahí, María Fernández ha acabado enterándose de que existe cierto vínculo romántico entre los dos. Algo que le perturba mucho, sobre todo porque es conocedora de que Toño es un hombre casado. Lope y Vera no han dudado en trazar un plan de lo más arriesgado para tratar de ponerse en contacto con el hermano de ella. Así pues, optan por la opción de hacerle llegar una carta. El asunto de Samuel ha vuelto a generar una enorme división entre Cristóbal y los criados. Tanto es así que Petra y Toño se muestran firmes a la hora de dar a conocer lo que piensa al respecto, sin importar las consecuencias. Adriano y Alonso unen fuerzas tras mostrarse profundamente preocupados por Catalina, mientras que Martina se ve obligada a recibir personalmente al barón de Valladares. Curro delata a Lorenzo ante el Coronel Fuentes y éste acaba deteniendo al Capitán de la Mata.

¿Qué sucede en el capítulo 655 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 18 de agosto?

De esta manera, vamos a poder ver cómo la llegada de los militares causa un auténtico caos en el palacio. Lorenzo sabe que tiene que enfrentarse a la justicia, pues no tiene otra alternativa. Una complicada situación a la que hay que sumar el conflicto entre Martina y Catalina. De hecho, todo se ha agravado tanto que la primera se ve en la obligación de tomar una decisión drástica.

Otro que se encuentra tomando decisiones importantes es Manuel, pues el joven tiene claro que tiene que pensar en lo mejor para su empresa. Por ello, quiere hablar con Leocadia para informarle que su futuro no se asocia al de la compañía. Paralelamente, Toño consigue que Cristóbal cambie de opinión con respecto a Samuel.

Pero, esto no será lo único que se verá en esta nueva entrega. Toño y Enora, cansados de ocultar su amor, están decididos a contarle todo a Manuel. Sin embargo, y para mala fortuna de los enamorados, el joven no se toma la noticia de la mejor manera. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.