Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Pepa descubre que Luisa intentó quitarse la vida

No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 23 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 321 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. Así pues, han podido ser testigos de cómo José Luis se encuentra en una gran encrucijada. Y es que, tras recibir las amenazas de Dámaso, decide enfrentar al juez. De esta manera, hace todo lo posible por convencerle de que libere a Luisa.

Pero, cualquier cosa puede suceder. Tan solo queda un día para el juicio, pero, quizás, haya suerte. Mientras tanto, Bárbara descubre lo que ha pasado con Leonardo. Y es que, es conocedora del motivo por el que ha tenido que partir. Sin embargo, no se ha podido despedir de él. Un detalle que no le hace mucha gracia. Un conjunto de situaciones al que hay que sumar el hecho de que Mercedes recibe un nuevo anónimo.

¿Qué sucede en el capítulo 322 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 24 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo, después de lo acontecido, vemos como Irene acude al duque. No lo piensa dos veces y le pregunta qué ocurrirá con su compromiso si don Hernando falleciera. Una cuestión directa cuya respuesta no ve venir.

Asimismo, paralelamente, veremos como Pepa visita a Luisa. Un encuentro muy personal donde la primera se queda sin palabras al saber lo que hizo. Pues, descubre que intentó quitarse la vida. Un conjunto de situaciones a las que hay que sumar el hecho de que el duque se asegura de que Alejo cumpla con lo prometido y no lo engañe. ¿Qué sucederá? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.