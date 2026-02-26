La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 25 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 783 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Leocadia se sincera con Jacobo respecto al porcentaje que se va a llevar Ciro por la gestión de las tierras. Es más, recrimina a Alonso que ella jamás sacó ningún tipo de beneficio. María Fernández propone a Samuel que los case otro cura, mientras que Carlo los pilla de nuevo hablando. La doncella le hace saber que tiene una profunda amistad con el sacerdote desde hace tiempo.

En cuanto a Cristóbal, parece que continúa avanzando en su relación personal con Ángela, mientras que Teresa los ve. Martina opta por escribir a Margarita para hacerle saber que se ha quedado en palacio, puesto que en estos momentos su prioridad es Jacobo. Lejos de que todo quede ahí, la muchacha toma la firme decisión de empezar a marcar distancias con Adriano. Todo ello mientras Santos entrega a Vera una carta de Lope donde él termina reconociendo todas y cada una de sus mentiras. Como no podía ser de otra manera, la doncella rompe a llorar, visiblemente decepcionada con el cocinero. El Capitán de la Mata comunica a Curro que escuchó a Ángela decir que se sintió profundamente aliviada porque decidió no ponerse en contacto con el rey.

¿Qué sucede en el capítulo 784 de ‘La Promesa’ que se emite el jueves 26 y el viernes 27 de febrero?

De esta manera tan concreta, los fieles espectadores de esta historia van a tener la oportunidad de ver cómo Curro y Ángela tienen una tensa discusión como consecuencia de la carta. Leocadia no duda en aprovechar esta grieta en la relación para meter cizaña. Cristóbal, por su parte, aconseja a la joven que luche por sus sentimientos.

A Vera le duele profundamente la frialdad con la que Lope ha reconocido sus mentiras. Es por eso que pide a Teresa y a Pía que, bajo ningún concepto, vuelvan a mencionar su nombre. Martina y Ángela confiesan a Julieta la historia de Catalina, mientras que Carlo continúa preguntando sobre la relación entre Samuel y María Fernández.

Ciro hace ciertos desprecios a Curro y Leocadia, e incluso descarga su rabia hacia ellos con Julieta. A ella no le gusta en absoluto su actitud. Teresa confiesa a Petra que entre ella y Cristóbal ha vuelto la normalidad, mientras que Leocadia destapa la gran mentira de Jacobo. ¿En qué consiste? Se inventó que le habían ofrecido trabajo en Nueva York. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.