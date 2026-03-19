Rosalía se sincera como nunca sobre su acercamiento a Dios: «Algo me lo pedía»

El pasado 7 de noviembre fue un día muy especial para los fans de Rosalía, de eso no cabe duda. La cantante catalana presentó al mundo su nuevo proyecto discográfico. Un trabajo donde están presentes canciones como Berghain, Reliquia, Magnolia y La Perla, entre muchas otras. De esta manera, y con esta nueva era, la artista ha comenzado a mostrar su arte y la conexión que tiene con la religión y lo espiritual. Un tema que ha abordado en el programa Ex. La vida después, presentado por Ana Milán. Un encuentro televisivo donde la cantante se ha convertido en la gran protagonista y se ha sincerado como nunca.

Como invitada del formato, la artista ha contado que su conexión con Dios no ha sido repentina. Por el contrario, lo ha calificado como algo progresivo. «Hace como cinco o seis años, yo creo que he empezado a rezar más y más y más. Algo me lo pedía. A día de hoy es algo que forma parte de mi vida. Es una práctica habitual en mi día a día», ha comenzado explicando. Asimismo, Rosalía ha contado que siente mucha paz desde que ha dado este paso. Además, se siente «protegida» por Dios.

Rosalía se sincera: «Hay que rezar aunque no se tenga fe»

«Me ha dado muchas bendiciones y muchas cosas buenas», le contó a Ana Milán. Pues, la cantante está muy agradecida de todo lo que ha conseguido a nivel profesional y personal. Asimismo, respecto a su familia, ha explicado que su abuela sí era una mujer que siempre estuvo «entregada a Dios». Una fe que ella no tenía cuando era pequeña. Pero, la vida la ha llevado a seguir sus pasos.

Para Rosalía la fe es muy importante. Por ello, ha contado que reza cada día un Padre Nuestro antes de dormir. «La fe es una certeza que uno tiene dentro. Tienen algo que siempre me dejan en muy buen lugar. Hay que rezar aunque no se tenga fe; la fe es algo muy vivo porque va de la mano de la duda», comentó.

Rosalía le pide consejo a Ana Milán

Ana Milán y Rosalía han vivido un encuentro bastante ameno donde han tratado temas muy personales. Por ello, la presentadora le preguntó a la catalana si tenía miedo de estar sola. Una cuestión que ella respondió sin tapujos y de manera afirmativa. «Me pregunto si eso es algo que uno puede controlar o no, porque la vida a veces te lleva a lugares o situaciones que hacen que uno, de golpe, te disocies», dijo.

Rosalía le pidió algún consejo para afrontar este miedo. Por ello, la comunicadora se sinceró. «Espero que nunca aprendas como aprendí yo. Me morí y se cayeron capas de mí. Durante esa temporada soñaba que estaba cruzando un desierto y notaba una botella de metal pequeña en la mano», le contó Milán. «Es un proceso feo, precioso, difícil, bellísimo. Me vi florecer de nuevo», agregó. Sin lugar a dudas, una de las entrevistas más profundas de Rosalía.