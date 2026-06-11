Cuatro temporadas y una nota de 10: el récord que convierte a esta serie en la mejor fantasía de Prime Video

Todo comenzó en una mesa de rol y ahora, Prime Video acaba de estrenar su cuarta temporada: La leyenda de Vox Machina es la mejor serie de fantasía de todo el streaming. No es algo que opinemos sólo nosotros; los números de audiencia y el reconocimiento de la crítica profesional avalan un trabajo que se inició por el puro amor de Critical Role (un show web) al popular juego de mesa de Dragones y Mazmorras. Así, a través de su violencia gráfica, humor gamberro y drama profundo, la ficción se ha ido ganando el corazón de los suscriptores de la plataforma, logrando por el camino convertirse en una referencia indiscutible dentro del género.

Critical Role está formado por un grupo de reconocidos actores de doblaje que se reúnen para jugar campañas del juego. De hecho, el nombre de Vox Machina (en latín, «máquina de voz») es una referencia clara a la profesión de estos. La andadura y el salto a la animación del proyecto comenzaron con una campaña de financiación en Kickstarter. Con el objetivo de recaudar 750.000 dólares para crear un cortometraje de 22 minutos, el proceso de crowdfunding (financiación colectiva) superó cualquier expectativa y cosechó 11,3 millones de dólares, convirtiéndose de facto en uno de los proyectos audiovisuales más financiados de la historia de la plataforma. Por supuesto, esto llamó la atención de la empresa de Jeff Bezos, la cual terminaría adquiriendo los derechos de distribución, impulsando la propiedad intelectual a una escala mayor a través del estudio de animación Titmouse, Inc.

‘La leyenda de Vox Machina’ estrena su cuarta temporada

La cuarta ronda de episodios de La leyenda de Vox Machina se estrenó el pasado 3 de junio en Prime Video. Eso sí, a diferencia de con otros productos audiovisuales, la plataforma mantiene una estrategia de lanzamiento en bloques de tres capítulos:

3 de junio : Episodios 1, 2 y 3

: Episodios 1, 2 y 3 10 de junio : Episodios 4, 5 y 6

: Episodios 4, 5 y 6 17 de junio : Episodios 7, 8 y 9

: Episodios 7, 8 y 9 24 de junio: Episodios 10, 11 y 12

El argumento principal nos presenta a un grupo de mercenarios disfuncionales que, inesperadamente, terminan convirtiéndose en los únicos protectores del reino de Exandria. Algunos de los personajes más reconocidos son Percy de Rolo, un humano motivado por la venganza; Vax’ildan, un medio elfo pícaro que protege a toda costa a su hermana Vex’ahlia; Grog, un bárbaro sumamente fuerte; y Pike Trickfoot, un gnomo clérigo, entre otros.

El récord que ha logrado en Amazon

Tras el estreno, La leyenda de Vox Machina ha logrado un récord hasta ahora inédito en Amazon: lograr una puntuación perfecta de 100% en la web de Rotten Tomatoes en sus cuatro temporadas.

Pocas series pueden presumir de esa excelsa longevidad y, aunque los posteriores episodios podrían mermar la nota final, las expectativas con esta y el fin de ciclo que supondrá la quinta temporada no hacen más que elevar todavía más el interés general que despierta la serie, tanto entre los acólitos del género como dentro de la prensa especializada.

Se espera que la próxima temporada tenga lugar entre finales de 2027 y principios de 2028.