Prime Video tiene la historia de magia perfecta para el Día de Reyes: una aventura divertida repleta de estrellas

Los amantes del cine temático de la Navidad tienen hoy, la última oportunidad de disfrutar-en su contexto estacional-de todas esos largometrajes que vuelven a disfrutarse de manera cíclica año tras año, entre luces, polvorones, regalos y largas sobremesas. Unas fechas que en España, encuentran su despedida con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar desde el lejano Oriente. Por eso y, aprovechando el festivo nacional que nos ocupa hoy… ¿existe una manera mejor de despedir las fiestas que escogiendo en Prime Video la película perfecta para el día de Reyes? La recomendación de hoy no es otra que la infravalorada Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones.

Estrenada el pasado 2023, la última adaptación del conocido juego de rol fue un fracaso comercial absoluto para Paramount Pictures. Una tragedia financiera para un estudio que terminó replicando el desastre en cines de su antecesora cinematográfica, la infame Dragones y mazmorras del año 2000. Eso sí, a diferencia de la cinta de Jeremy Irons, el reciente trabajo dirigido por John Francis Daley y Jonathan M. Goldstein sí que obtuvo la validación general del público y el respecto de una crítica especializada que valoró positivamente, la ligereza y carga humorística de un relato comandado por el protagonismo de Chris Pine.

Con un presupuesto de 150 millones, Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones sólo logró aunar 208 millones de dólares en el box office internacional. Cifras insuficientes para un break-even point (punto de equilibrio) que debía situarse en unas ganancias de taquilla de al menos, 375 millones. Originando así, unas pérdidas superiores a los 90 millones de dólares. No obstante, su presencia en Prime Video le ha dado a esta película la oportunidad de sorprender a los suscriptores con una aventura cargada de hechizos, maldiciones y extrañas criaturas que resuenan a la perfección y en sintonía para una tarde cinéfila ideal de día de Reyes. Pero ¿de qué trata su historia? ¿qué otras estrellas aparecen en el elenco? ¿merece la pena su visionado?

Prime Video: una película original para el día de Reyes

La sinopsis de Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones es tan sencilla como efectista: «Un ladrón encantador y una banda de aventureros increíbles emprenden un atraco épico para recuperar una reliquia perdida. Desgraciadamente para ellos, las cosas salen rematadamente mal cuando se topan con las personas equivocadas».

Aparte del liderazgo de Pine, el casting se completa con toda una serie de intérpretes conocidos por el público. Desde la participación de la estrella de la saga Fast & Furious, Michelle Rodríguez y leyendas consagradas como Hugh Grant, hasta la irrupción de actores emergentes del impacto de Regé-Jean Page (Los Bridgerton) o Justice Smith (Detective Pikachu).

Daley y Goldstein han dirigido otras historias tan bestias como desternillantes, como Vacaciones y Noche de juegos. Del mismo modo, son los responsables del guion de Cómo acabar con tu jefe y la primera película en solitario de Tom Holland como el hombre araña, Spider-Man: Homecoming. De esta forma, no nos extraña que su predisposición hacia el humor haya hecho de Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones, un tablero de gags en el que el carisma de sus personajes brilla desde su accesible planteamiento inicial.

La magia del rol: accesible para todos

Como todo blockbuster que se precie, la nueva adaptación no vive en exceso del nicho temático que representa. Con lo que Honor entre dragones funciona, como una «partida para todos los públicos», seas o no un amante del complejo juego de mesa original del que parte la historia.

Esta atípica recomendación navideña en Prime Video, aparece en clave de película temática refrescante para el día de Reyes. Dos horas de entretenimiento sin pretensiones, capaz de despertar el sentimiento de nostalgia y seducción de toda esa cultura fantástica erigida a nivel popular partir de los 80.