Alineación del Real Madrid contra el Benfica: Mbappé será titular y Arbeloa ya tiene equipo

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con el Benfica en la ida del playoff de la Champions tendrá como gran novedad el regreso de Mbappé al once titular. El galo vio el banquillo contra la Real Sociedad para poder descansar las molestias que sufre en la rodilla izquierda, pero ante los lusos volverá al once titular.

En la portería del Real Madrid jugará Courtois. En el lateral derecho formará Trent Alexander-Arnold, mientras que por la izquierda lo hará Álvaro Carreras. La pareja de centrales será la formada por Rüdiger y Huijsen. Asencio es baja por sanción para este encuentro.

En el centro del campo, Arbeloa seguirá apostando por el músculo con Tchouaméni, Valverde y Camavinga. Por delante, llevando la manija del equipo, formará Arda Güler, mientras que el ataque será para Vinicius y Mbappé.

La rodilla de Mbappé

Mbappé arrastra esta dolencia desde finales de 2025, cuando fue suplente y no jugó ni un solo minuto contra el Manchester City. Esa misma mañana, fue examinado por el doctor Leyes, una eminencia en el tratamiento de lesiones de rodilla, para descartar una lesión mayor. A pesar de las molestias, jugó los siguientes partidos, pero en una sesión a puerta abierta en el estadio Alfredo Di Stéfano el 30 de diciembre, volvió a resentirse. Sufrió un esguince que le obligó a perderse el partido de Liga contra el Betis y la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. Jugó 15 minutos en la final contra el Barcelona, estuvo ausente en la Copa del Rey durante la debacle de Albacete, y desde entonces ha jugado todo, siempre con la constante preocupación de su rodilla.

En el Real Madrid son conscientes de que la rodilla de Mbappé no está al cien por cien. No se trata de una lesión grave, pero le impide sentirse completamente cómodo. Por ello, es habitual que, durante la semana en Valdebebas, realice sesiones específicas para fortalecer y recuperar esa parte de su cuerpo. El galo está dando todo por ayudar a su equipo, pero el riesgo que está asumiendo es evidente.

Ahora, el Real Madrid afronta un tramo decisivo de la temporada, con el playoff de la Champions frente al Benfica y partidos decisivos en la Liga. Los de Arbeloa necesitan la mejor versión de Mbappé, quien, siempre que su físico lo permita, estará sobre el césped. Para ello, todos en Valdebebas están trabajando para garantizar que su rodilla se encuentre en las mejores condiciones posibles y que le permita llegar a final de temporada. Después del Mundial, llegará el momento de descansar y recuperarse por completo.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Benfica: Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Arda Güler; Vinicius y Mbappé.