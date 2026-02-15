El francés François Letexier arbitrará el Benfica – Real Madrid de Champions

El francés François Letexier arbitrará el Benfica – Real Madrid, duelo de ida de los playoffs de Champions en Lisboa. Este colegiado dirigirá al equipo blanco por sexta vez en su carrera y es uno de los árbitros mejor considerados por la UEFA. Entre otros grandes partidos, arbitró la última final de la Eurocopa, entre España e Inglaterra. Al frente del VAR en este encuentro de Champions estará también el francés Jérome Brisard.

La última vez que Letexier arbitró un partido al Real Madrid fue ante el Arsenal la temporada pasada, el encuentro de vuelta de cuartos de final en el que el equipo de Ancelotti no pudo remontar al cuadro inglés. En aquella ocasión, y con 0-0 en el marcador, pitó un penalti a favor del Real Madrid que anuló siete minutos después por revisión en el VAR. Al frente del videoarbitraje estaba en ese partido Brisard, por lo que es la misma pareja arbitral ahora para el encuentro en Lisboa.

El historial del Real Madrid con Letexier no es muy bueno. En los cinco encuentros anteriores, son dos victorias (los dos primeros partidos arbitrados), un empate y dos derrotas. La primera fue en la ida de los cuartos de final de la temporada 2022-23. Los blancos ganaron 2-0 al Chelsea en aquella ocasión. La segunda sucedió en 2023 ante el Nápoles, con victoria madridista por 4-2.

Sin embargo, las tres últimas veces los datos del Real Madrid con Letexier no son buenos: empate ante el Manchester City en la ida de cuartos de la temporada 2023/24 (pasó el Real Madrid en la vuelta por penaltis) y derrotas ante Liverpool en Anfield y la ya comentada ante el Arsenal.

Por su parte, al Benfica le ha arbitrado sólo en tres ocasiones: en 2021 en Europa League (victoria ante el Standard de Lieja), derrota ante el Barcelona en los octavos de la última edición de la Champions y victoria ante el Bayern de Múnich en el Mundial de Clubes.

De 36 años (es decir, joven todavía para lo que es ser árbitro), Letexier es colegiado FIFA desde el año 2017. Además, la UEFA le tiene catalogado como élite, por lo cual es uno de sus mejores árbitros. Habitual de la liga francesa, Letexier lleva arbitrando en la Ligue 1 desde el año 2016. Entre otras cosas, Letexier fue galardonado con el título de mejor árbitro masculino del mundo en 2024 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol.