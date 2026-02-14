La UEFA estudia eliminar los fueras de juego milimétricos el día después del gol anulado a Cubarsí

La secuencia se explica por sí misma. Fermín raseó una falta botada por Lamine Yamal, el balón golpeó en Lewandowski y le quedó franco a Cubarsí que marcó gol. Los azulgranas fueron rápidamente al centro del campo para iniciar su remontada, pero el VAR les echó el freno. La revisión se extendió a más de siete minutos, «Es por muy poco», le repetía Martínez Munuera a los jugadores que le rodeaban. Y tan poco, fue milimétrico, un gol anulado de los de ahora. Una revisión del fuera de juego que la UEFA estudia prohibir para la próxima temporada.

Roberto Rosetti, presidente del Comité de Árbitros de la UEFA, defendió que el VAR no debe evolucionar hacia un modelo de intervención en «todas las decisiones microscópicas» que se producen durante un partido. El dirigente italiano subrayó que el sistema fue concebido para corregir errores claros y manifiestos, y no para revisar cada acción milimétrica.

Rosetti realizó estas declaraciones este viernes durante el congreso que la UEFA ha celebrado en Bruselas, donde analizó la situación actual del videoarbitraje y su impacto en el desarrollo del juego. Además, adelantó que al término de la temporada el organismo evaluará el funcionamiento del VAR y se reunirá para estudiar posibles ajustes en su aplicación.

«A final de temporada hablaremos sobre ello, porque no podemos ir en la dirección de que haya intervenciones microscópicas del VAR. Nos gusta el fútbol tal y como es. Tampoco podemos olvidar por qué existe el VAR. Es para hacer el juego más justo. Es bueno para los aficionados, para todo el mundo, porque quieres que se tomen las decisiones correctas sobre el campo, especialmente cuando son acciones claras», argumentó Rosetti.

Rosetti puso el foco en el protocolo, que debe ser el mismo en todas las ligas para hablar un único idioma en el fútbol. «No puede haber diferentes lenguajes técnicos por Europa. No es bueno, sobre todo porque hay equipos que juegan en competiciones europeas. Estamos en conversaciones sobre ello y antes de la próxima temporada hablaremos de nuevo. Uniformidad e interpretaciones consistentes, estamos trabajando en ello», añadió.

Uno de los cambios más relevantes del VAR podría concretarse el próximo 28 de febrero, fecha en la que se prevé que la International Football Association Board (IFAB) apruebe la posibilidad de revisar acciones relacionadas con saques de esquina y tarjetas amarillas. «Es crucial que no retrasemos el inicio del juego. Si algo lo retrasa, no es bueno para el fútbol. También puedo decir que cualquier pequeño cambio que acelere la reanudación del juego nos gusta. Nos gusta el fútbol por su intensidad y sus emociones, no por los retrasos», finalizó el jefe de los árbitros de la UEFA sobre las revisiones milimétricas del fuera de juego.