El Barcelona estalla: presentará una queja forma a la Federación por el arbitraje de Martínez Munuera

El Barcelona estalló en la madrugada del pasado jueves tras el 4-0 contra el Atlético de Madrid en la ida de la semifinal de la Copa del Rey. Dentro del club azulgrana estaban enfadados por el resultado, pero lo que realmente indignó al estamento catalán fue la actuación arbitral de Juan Martínez Munuera y del VAR con González Fuertes a la cabeza. Presentarán en las próximas horas una queja formal a la Real Federación Española de Fútbol.

El Barcelona ha estallado. Nadie en el club blaugrana entendió las decisiones de Martínez Munuera sobre el campo y las del VAR desde Las Rozas. Se sienten muy perjudicados con varias acciones que, en su opinión, le impidieron acercarse en el marcador tras una primera parte donde el resultado fue incontestable.

En el Barcelona se quejan de varias acciones y la primera de ellas es el gol anulado a Cubarsí por un fuera de juego en el que estuvieron siete minutos para trazar las líneas de manera manual. En el club azulgrana entienden que ese error asumido por el CTA en el fuera de juego semiautomático les perjudicó y que ese gol los podía haber metido en el partido. Sobre ello se quejaron Flick y De Jong ante los medios de comunicación. También piensan que la entrada de Giuliano a Balde podría haber sido roja tras revisarla el VAR, cosa que no sucedió, y que la roja a Eric se podría haber quedado en amarilla.

Con todas esas acciones en la mano, en las que el Barcelona se siente muy perjudicado, informa RAC1 que la entidad catalana va a emitir una queja formal a la Real Federación Española de Fútbol en las próximas horas para presentar su indignación por la actuación del VAR y del colegiado Martínez Munuera. Será la primera medida de Rafa Yuste como presidente interino del Barça.

La explicación del CTA sobre el gol anulado al Barcelona

«Con respecto a la jugada del gol anulado factualmente al FC Barcelona, en la valoración de la jugada, y siguiendo el protocolo, el equipo VAR llevó a cabo el análisis de la misma con el sistema de fuera de juego semiautomático SAOT.

En el transcurso de dicho análisis se detectó cómo el sistema generó un fallo en la modelización de jugadores a través de los esqueletos, al detectar una situación de mucha densidad de jugadores», explicó el CTA a través de un comunicado durante el partido.

«Tras intentar que el sistema recalibrase la modelización, y tras comprobar que no era posible, siguiendo el procedimiento establecido, el equipo VAR procedió a lanzar líneas de fuera de juego manuales para llevar a cabo la toma de decisión definitiva y correcta. Por este motivo, y de manera extraordinaria, el proceso de peritación de la jugada se extendió más de lo normal en el tiempo e hizo que no fuese posible lanzar la recreación a la producción televisiva (al no haber podido operar con sistema SAOT)», culminó el Comité Técnico de árbitros sobre esta acción que tanta polémica ha causado.