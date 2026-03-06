Éste es el dinero que gana un medallista en los Juegos Olímpicos

Oriol Cardona y Ana Alonso fueron los grandes triunfadores de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, en los que la delegación española hizo historia finalizando la competición con tres medallas. En apenas 48 horas, España se acercó a las cinco medallas conquistadas en toda la historia de los Juegos Olímpicos de invierno. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el dinero que gana un medallista en los Juegos Olímpicos.

El pasado domingo 22 de febrero se apagó la llama de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026 después de 17 días de competición sobre la nieve en la que España hizo historia. La delegación española se marchó de tierras italianas con un récord histórico de tres medallas conquistadas, casi las mismas que las cinco que había conquistado en medio siglo de competición. Esta proeza fue realizada por Oriol Cardona y Ana Alonso, que en apenas 48 horas, se colgaron al cuello un oro y dos bronces en la nueva espectacular prueba de esquí de montaña.

La primera en ser profeta en tierras italianas fue la granadina Ana Alonso, que el jueves 19 de febrero ganó de forma épica la medalla de bronce en la prueba de esprint individual femenino de esquí de montaña. Apenas media hora después, Oriol Cardona subió la apuesta y ganó la medalla de oro en la misma modalidad en la categoría masculina. Este era el primer oro para España en los Juegos Olímpicos de invierno desde que lo hiciera el recordado Paquito Fernández Ochoa en eslalón de esquí en Sapporo 1972.

Un día después, Oriol Cardona y Ana Alonso se colgaron la medalla de bronce al cuello después de una disputada carrera en el relevo mixto de la prueba olímpica de ‘skimo’. Esta era la tercera medalla de la delegación española en 48 horas, ganando en este tiempo sólo dos menos que España en medio siglo de Juegos Olímpicos de invierno. Un hito histórico para el deporte español. Por ello, el Comité Olímpico Español recompensará como es debido a estos héroes.

El dinero que gana un medallista en los Juegos Olímpicos

Siempre que hay un triunfo olímpico sale a colación la eterna pregunta: ¿cuánto dinero gana un medallista en los Juegos Olímpicos? En primer lugar, hay que dejar claro que el Comité Olímpico Internacional no da dinero a los medallistas en los Juegos Olímpicos; son los propios países los que entregan un premio en metálico a los que consiguen subirse al podio en la modalidad en la que participen.

Sobre el dinero que gana un medallista en los Juegos Olímpicos hablaron hace unos días Oriol Cardona y Ana Alonso en una entrevista concedida a La Revuela. Ambos confirmaron el dinero que paga el COE al responder a la clásica pregunta sobre el dinero. «Bueno, en unos meses yo tendré 115.000 euros más en el banco», dijo Oriol Cardona, que informó sobre el dinero que ganará tras ser medallistas con un oro y un bronce en los Juegos Olímpicos. Ana Alonso, tras ganar dos bronces, dejó claro que a ella le tocaría «menos de la mitad, 55.000 euros o algo así».

La revista Forbes informó en un artículo publicado con motivo de los Juegos Olímpicos sobre el dinero que pagan los diferentes países a los medallistas. Esta publicación dejó claro que el COE repartirá 110.000 dólares por oro, que equivale a alrededor de 95.000 euros por victoria. «Si los españoles terminan entre los tres primeros en las pruebas de sprint masculino o femenino, los atletas recibirán entre 35.000 y 111.000 dólares. Pero el cálculo difiere ligeramente para el relevo mixto: cada miembro del equipo se embolsaría entre 30.000 y 89.000 dólares», publicó Forbes. Este es el dinero que gana un medallista español en los Juegos Olímpicos:

111.000 dólares (95.000 euros) por oro.

57.000 dólares (49.000 euros) por plata.

35.000 dólares (30.000 euros) por bronce.

Esta es la clasificación que hizo la revista Forbes sobre los países que más pagaron por medalla en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026: