El entrenamiento extremo de Oriol Cardona hacia la gloria olímpica: «Fue en Noruega, si me caía me mataba»

La de Oriol Cardona es una de esas historias en las que la obsesión vence al talento, aunque de lo segundo no va corto. Siempre ha compaginado su formación académica y deportiva con algunos empleos para ganarse la vida. Ha sido ayudante de los bomberos forestales, se sacó el carnet para conducir camiones e hizo algunos trabajos como modelo hasta que el esquí de montaña fue elevado de estatus por el Comité Olímpico Internacional. Lo aparcó todo, vida social incluida, y se centró en su deporte.

Tenía que salir bien porque era su plan A y no tenía B. Y vaya si ha salido. Por el camino ha dejado una estela de trabajo y esfuerzo. Trasladó su campamento base a los Pirineos franceses, donde armó todo en busca de la presea dorada junto a sus tres entrenadores. Andrés Arroyo, Víctor López y Kilian Jornet. Este último, además de mito en su deporte, había sido compañero de selección de Nil Cardona, hermano de Oriol.

La misión de Jornet pasaba por la visualización de las carreras y enseñar a sufrir a Oriol Cardona con sus campamentos de entrenamientos en su casa de Romsdalen, Noruega. Al frío país nórdico se trasladó Cardona el pasado verano, en busca de la liberación. Allí escaló por paredes de piedra que apenas ofrecen resortes para apoyar los pies. A su espalda, cientos de metros de caída, y su lado Kilian Jornet, animándolo a seguir hacia arriba. «Tienes que salir de tu zona de confort para ganar el oro olímpico», le arengaba.

«Estaba ahí en una pared en Noruega y si me caía me mataba, evidentemente no me gustaba mirar abajo. Kilian me ha ayudado muchísimo en la preparación. Cuando empecé en este deporte él ya estaba ganando carreras, era un referente. Es importante tener gente así porque es una manera de hacerte creer en que tú también puedes llegar a ese nivel. Estos últimos años me ha ayudado con la preparación. Así que por mi parte encantadísimo. Como atleta es muy bueno, pero es una persona muy inteligente y que ha aportado mucho a la ciencia del deporte», asegura Oriol Cardona a OKDIARIO.

Jornet y Cardona compiten en mundos opuestos. El tiempo del primero se mide en decenas de horas, mientras que el del segundo en apenas tres minutos, lo que dura una carrera de esprint. Pero los primeros pasos de Oriol Cardona en el esquí de montaña los dio en paralelo a su gran referente. Mientras Jornet fue siete veces campeón del mundo, Oriol brillaba en las categorías inferiores. «Fui en verano y entrenamos unos días, pero cada uno tiene su preparación porque tenemos pruebas diferentes», detalla Oriol Cardona a este periódico.