¡Historia del deporte español: Oriol Cardona gana el oro en los Juegos Olímpicos de Invierno!

Oriol Cardona ha ganado la medalla de oro para España en los Juegos Olímpicos de Invierno. Esto sí es historia del deporte español. Hacía ¡54 años! que España no ganaba un oro en unos JJOO de Invierno, desde la mítica victoria de Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972.

Cardona es el segundo español que consigue un oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. Lo logrado por el catalán en estos JJJOO que se celebran en Milán-Cortina es mucho más que un oro, es historia del deporte español. 54 años después, España tiene un campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Invierno.

En una modalidad nueva en los Juegos, el de esquí de montaña, Cardona llegaba como gran favorito a la prueba. Por algo era dos veces campeón del mundo y tres de Europa. Un gran deportista que ha cumplido con las expectativas y que ha conseguido una medalla de oro que era muy ansiada para España. La segunda de toda la historia.

El esquí de montaña, que debuta en estos Juegos Olímpicos de Invierno, es una modalidad explosiva de una carrera que tiene tres tramos diferentes: la primera es ascender por una pista en la que hay que hacer cambios de dirección y en la que parece, sirva la comparación, una especie de trote con los esquís. En la segunda se quitan los esquís (los meten en la mochila) y suben a pie y, por último, un descenso final en slalom.

La carrera fue espectacular. Llegó primero a la primera transición y ahí fue un ciclón. Serio, no tuvo ni un sólo error (sí lo cometió en semifinales) y cumplió con su favoritismo. Además, también se aprovechó del nerviosismo de sus rivales, con fallos en algunas transiciones. En segundo lugar quedó Nikita Filippov y el bronce se lo llevó el francés Thibault Anselmet.

Además, Oriol Cardona quedará siempre como el primer campeón del esquí de montaña, en su modalidad de sprint, ya que esta modalidad se estrenaba en los Juegos Olímpicos de Invierno. Antes, en modalidad femenina, había ganado Ana Alonso el bronce.