¡Ana Alonso logra la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno!

Momento para la historia del deporte olímpico español. Ana Alonso ha conseguido la primera medalla de bronce para España en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán – Cortina. La deportista granadina quedó en tercer lugar en la final de esquí de montaña, en la modalidad de sprint, en una histórica participación, ya que además es la primera vez que se disputaba este deporte en unos JJOO de Invierno.

Esta es una de las grandes noticias para el deporte español del año y un hito histórico. Ana Alonso consigue un bronce de muchísimo mérito en una remontada espectacular. Tras ir quinta en los dos primeros tramos, Alonso se puso tercera en la última transición.

El esquí de montaña, que debuta en estos Juegos Olímpicos de Invierno, es una modalidad explosiva de una carrera que tiene tres tramos diferentes: la primera es ascender por una pista en la que hay que hacer cambios de dirección y en la que parece, sirva la comparación, una especie de trote con los esquís. En la segunda se quitan los esquís (los meten en la mochila) y suben a pie y, por último, un descenso final en slalom.

De menos a más, Ana Alonso hizo una final emocionante, vibrante, con un bronce que sabe a oro. La andaluza empezó mal, incluso se atascó por momentos, pero la remontada a partir del tercer tramo fue brutal. Se ‘comió’ a la alemana Tatjana Paller, que entró tres segundos por detrás de la española. Ganó el oro la suiza Marianne Fatton y en segundo lugar, y por tanto plata, quedó la francesa Emily Harrop.

Es la primera medalla para la delegación de España en los Juegos Olímpicos de Invierno, que no había conseguido hasta ahora ni siquiera un diploma olímpico. Ana Alonso, en esquí de montaña, consigue un bronce que sabe a oro.