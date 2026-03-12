Imputado un piloto de rally por conducir con el carnet retirado durante una prueba deportiva en Mallorca

El mundo del automovilismo amateur se ha visto sacudido por un inesperado escándalo después de que la Guardia Civil imputa a un piloto de rallye durante las verificaciones previas a una conocida prueba deportiva. El conductor fue sorprendido circulando con su vehículo de competición pese a tener el permiso de conducir sin vigencia por pérdida total de puntos, una situación que podría acarrearle graves consecuencias penales.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de marzo de 2026 en el marco del dispositivo especial de seguridad de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Esto fue con motivo de la celebración de la Pujada al Coll de Femenia. Esta es una prueba automovilística que se disputa en las carreteras de la zona del Port de Pollença y que reúne cada año a numerosos pilotos y aficionados al motor.

Durante las comprobaciones habituales previas al inicio de la prueba, los agentes se encontraban supervisando tanto la documentación de los participantes como las condiciones de seguridad vial necesarias para el desarrollo del evento. Estas verificaciones forman parte del protocolo habitual en este tipo de competiciones, especialmente cuando se celebran en vías abiertas al tráfico, donde el cumplimiento de la normativa de tráfico es obligatorio.

Fue en ese contexto cuando los agentes detectaron que uno de los participantes circulaba con su coche de rallye por una carretera pública durante las verificaciones previas. Al proceder a comprobar su documentación y consultar su situación administrativa como conductor, los agentes descubrieron que el piloto tenía el permiso de conducción sin vigencia tras haber perdido la totalidad de los puntos del carné.

La sorpresa entre los presentes fue inmediata. A pesar de tratarse de un piloto inscrito en la competición, la normativa es clara: cualquier conductor que circule por una vía pública debe disponer de un permiso de conducir válido y en vigor, independientemente de que lo haga en un contexto deportivo o en una competición automovilística.

Ante esta situación, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil procedieron a imputar al conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tipificado en el artículo 384 del Código Penal. Este precepto sanciona a quienes conducen sin permiso o tras haber perdido la vigencia del carné por pérdida total de puntos.

Según explican fuentes de la Guardia Civil, este tipo de infracción no es solo una sanción administrativa, sino que constituye un delito penal, dado que se considera una conducta que pone en riesgo la seguridad de los usuarios de la vía. El procedimiento fue instruido en el mismo lugar de los hechos y será remitido a la autoridad judicial competente, que será la encargada de determinar las responsabilidades penales del piloto imputado.

Desde la Guardia Civil han querido recordar que los controles sobre la vigencia de los permisos de conducción no se limitan únicamente al tráfico habitual en carretera, sino que también se realizan en pruebas deportivas celebradas en vías públicas. En este tipo de competiciones, aunque exista un componente deportivo, las normas de tráfico siguen siendo plenamente aplicables, especialmente durante las verificaciones, los desplazamientos entre tramos o cualquier circulación fuera de los tramos cerrados al tráfico.

Por este motivo, los agentes han intensificado las labores de vigilancia y control de seguridad vial en eventos deportivos, con el objetivo de evitar situaciones que puedan poner en peligro tanto a los participantes como al público asistente.

Conducir tras haber perdido la totalidad de los puntos del permiso es un delito. Puede acarrear penas de prisión de tres a seis meses, multas de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 y 90 días, según establece el Código Penal español. El suceso ha generado un notable revuelo en el entorno del automovilismo regional, donde muchos aficionados y participantes se preguntan cómo un piloto pudo llegar a participar en una prueba automovilística oficial sin contar con un permiso de conducir válido.

Mientras tanto, las autoridades insisten en que la seguridad vial debe prevalecer en cualquier circunstancia, incluso en el ámbito deportivo. Tal y como recuerdan desde la Guardia Civil, las carreteras son espacios compartidos y el cumplimiento de la normativa de tráfico es obligatorio para todos los conductores, también para quienes compiten al volante en pruebas de motor.