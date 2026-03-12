La Finalissima entre España y Argentina apunta al Bernabéu… pero la AFA no lo ve claro

La Finalissima que enfrenta a España y Argentina apunta a jugarse en el mes de marzo en el estadio Santiago Bernabéu. El acuerdo todavía no está cerrado y faltan varios flecos por concretarse, pero en estos momentos el coliseo madridista es el que tiene más opciones de albergar dicho encuentro. La UEFA pidió jugar en el Metropolitano, pero es imposible ya que se celebra durante este parón FIFA un Marruecos-Ecuador.

En este momento, el mayor impedimento para llegar a un acuerdo es que la Asociación de Fútbol Argentino -AFA- no ve claro jugar este encuentro en territorio español y no en un escenario neutral. Además, Qatar insiste en jugar en Lusail, algo que parece imposible. UEFA y CONMEBOL continúan trabajando sin descanso, ya que el tiempo se agota.

Hay que recordar que ambos encuentros se debían haber jugado en Qatar, en el conocido como el Qatar Football Festival, donde se englobaban seis partidos entre los que se encontraba englobado el duelo que debe medir a la campeona de Europa y a la campeona de América. El conflicto entre Estados Unidos, Isarael e Irán, que ha afectado a otros países del Golfo Pérsico, como es el caso de Qatar, ha provocado que se cambie la sede y que finalmente este festival se traslade a Europa.

Esta será la segunda vez que se celebre esta competición, un torneo al que la UEFA y CONMEBOL quieren darle cada vez más importancia. En su primera edición, Argentina ganó 0-3 a Italia en una final celebrada en Wembley. Por el momento, no hay entradas a la venta para el España-Argentina y, según la UEFA, darán más información del partido en las próximas semanas.