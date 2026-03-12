Mojtaba Jamenei lanza su primer mensaje como dictador de Irán sin dar la cara: «Vengaré la sangre de los mártires»

Mojtaba Jamenei, el hijo de Alí Jamenei, ha lanzado su primer mensaje como dictador de Irán, pero lo ha hecho sin dar la cara. En una publicación en redes sociales difundida por la televisión pública del régimen, ha amenazado con «vengar la sangre de los mártires» y mantener «el bloqueo del estrecho de Ormuz».

Ésta es la primera vez que el ayatolá se pronuncia tras la muerte de su padre al inicio de la ofensiva y tras ser proclamado líder supremo, pero lo ha hecho sin mostrar su imagen ni su voz. Cabe recordar que en los últimos días han sido constantes los rumores sobre su estado de salud, tras resultar herido en un ataque de EEUU e Israel.

En su mensaje, ha asegurado que la tiranía iraní ha «quitado a los enemigos la esperanza de dominar la patria y dividirla» y ha destacado la labor de «los combatientes del frente de la resistencia».

Apenas unos minutos antes de esta publicación, la oficina de Jamenei había adelantado la publicación de un «mensaje estratégico» centrado en «siete secciones importantes», entre ellas «el martirizado líder de la Revolución –en referencia a Alí Jamenei–, el papel y deberes del pueblo, las Fuerzas Armadas, organismos ejecutivos, el frente de resistencia y los países de la región, y la lucha contra los enemigos».

Composed in seven parts, this strategic message contains significant points about the martyred Leader, the role and duty of the people, the Armed Forces, the Administration, the Resistance Front, the countries in the region, and confronting the enemy. March 12, 2026 — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) March 12, 2026

Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo por la Asamblea de Expertos como sucesor de su padre tras la muerte de éste en un ataque en el que fallecieron también su mujer, su hija y una de sus nietas.

El nuevo líder supremo de Irán es el segundo hijo del fallecido líder y ha sido durante años una figura influyente entre el ala más dura y represora de los círculos clericales y militares de la dictadura de los ayatolás. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente dentro del aparato de seguridad y la Guardia Revolucionaria (IRGC).

Entre los otros candidatos que surgieron como finalistas para la sucesión figuran Alireza Arafi, clérigo y jurista que ya forma parte del consejo de transición de liderazgo provisional, y Seyed Hassan Jomeini, nieto del fundador de la revolución islámica, el ayatolá Ruhollah Jomeini.