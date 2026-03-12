Irán está vaciando en secreto su depósito de petróleo más importante: imágenes de satélite lo han comprobado

Unas nuevas imágenes captadas por satélite han revelado una actividad inusual en uno de los puntos más estratégicos del sector del petróleo en Irán. Según analistas y expertos en seguimiento de infraestructuras petroleras, el país estaría vaciando de forma progresiva los tanques donde se almacena el petróleo en la isla de Jark, una instalación clave para las exportaciones de petróleo iraní.

La isla de Jark se encuentra ubicada en el golfo Pérsico, y es considerada el centro del comercio petrolero de Irán, ya que en torno al 90% del petróleo que Irán exporta sale de esta isla. Gran parte del petróleo que el país vende al exterior pasa por esta isla, donde se almacena el petróleo antes de ser cargado en los grandes buques petroleros. Por este motivo, cualquier cambio en la actividad de la isla está seguido con atención por analistas energéticos de otros países.

Cambios detectados desde el espacio

Las imágenes captadas por el satélite tomadas en las últimas semanas muestran cómo varios de los grandes depósitos de almacenamiento de la isla han ido reduciendo de forma notoria el nivel de petróleo. Los expertos han ido analizando estas variaciones, comparando las sombras proyectadas por los techos de los tanques, un método habitual para calcular la cantidad de petróleo que hay almacenado.

Este sistema permite detectar si el nivel del hidrocarburo dentro de los tanques sube o baja con el paso del tiempo. En el caso de Jark, los analistas apuntan que sí está habiendo una disminución progresiva del volumen de almacenamiento, lo que ha despertado el interés internacional y de expertos energéticos.

Posibles motivos detrás de la bajada

Los expertos señalan que el vaciado de los depósitos se puede deber a diferentes factores. Entre las hipótesis se encuentra un mayor aumento de las exportaciones y ajustes estratégicos en el almacenamiento, ya que en los días previos al conflicto con Estados Unidos, Irán aumentó las reservas de petróleo a los 3 millones de barriles cada día.

Aunque las autoridades iraníes no han confirmado de forma pública estas operaciones, el seguimiento mediante los satélites se ha convertido en una herramienta usada de forma habitual para ir analizando los movimientos energéticos.