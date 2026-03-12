El precio del diésel ha superado en España los 1,8 euros por litro por primera vez tras el inicio de la guerra de Irán, mientras que el de la gasolina también sube con fuerza y se acerca a los 1,7 euros por litro. Así lo reflejan los datos del Ministerio para la Transición Ecológica recogidos por OKDIARIO. Así, España se encuentra en una situación de crisis de combustible que perjudica de forma especial a los transportistas.

Precisamente, estos profesionales se reunieron el miércoles por la tarde de urgencia con el ministro de Transporte, Óscar Puente, para pedir «medidas urgentes con las que afrontar la situación económica provocada por la crisis bélica en Irán, con un incremento desmedido y continuado en el precio de los combustibles en apenas diez días, que está llevando al sector del transporte de mercancías a una encrucijada difícil».

Todo esto está siendo influido por el enorme incremento de la cotización del petróleo a causa de los problemas para transportarlo por el Estrecho de Ormuz, lugar por el que transcurre alrededor del 20% del crudo mundial.

En las últimas horas, las autoridades de diversos países han reportado numerosos ataques a este tipo de infraestructura. Por ejemplo, Omán se ha visto obligado a evacuar un puerto petrolero y varios buques tras sufrir impactos de proyectiles.

Por su parte, Reino Unido informaba a primera hora de la mañana «de un incidente a 35 millas náuticas al norte de Jebel Ali, Emiratos Árabes Unidos». En concreto, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha advertido que un «buque portacontenedores fue impactado por un proyectil desconocido, lo que provocó un pequeño incendio a bordo».

Esto ha provocado que la cotización del barril de Brent, que sirve de referencia para Europa y, por tanto, para España, haya subido este jueves hasta un 7% y haya superado los 100 dólares, una situación que muestra un enorme pánico en los mercados.

El precio del diésel se dispara

En lo que va de guerra, el precio del diésel se ha incrementado ya en alrededor de 40 céntimos por litro. Una subida del 25% en menos de dos semanas que ha provocado que el coste del gasóleo se encuentre por encima del de la gasolina.

Y es que este último combustible se ha revalorizado el 13,6% en ese mismo periodo de tiempo, una cantidad considerable, pero la mitad de lo que se ha disparado el otro carburante.

En este contexto, los transportistas de personas y mercancías están exigiendo al Gobierno de Sánchez que implemente las siguientes medidas:

Bonificación mínima de 25 céntimos por litro o kg (gas comprimido) para el gasóleo, gasolina, gas y adblue

Ayudas directas para las empresas de transporte de mercancías en función del tipo de vehículo: mínimo de 1.500 euros por tractor o rígido y 750 euros por furgoneta

para las empresas de transporte de mercancías en función del tipo de vehículo: mínimo de 1.500 euros por tractor o rígido y 750 euros por furgoneta Incrementar la referencia del coste de combustible en el índice general de costes del transporte en un 10% por tipología, quedando: un 40% para el pesado de carga general; 30% en el vehículo de hasta 16 toneladas y un 20% en el ligero

en el índice general de costes del transporte en un 10% por tipología, quedando: un 40% para el pesado de carga general; 30% en el vehículo de hasta 16 toneladas y un 20% en el ligero Investigación de las causas del inusitado incremento de precio del combustible en un brevísimo margen de tiempo con gran generalidad y uniformidad

Lamentablemente, todo parece apuntar a que tanto el precio del diésel como el de la gasolina va a seguir incrementándose tras las últimas subidas de la cotización del crudo.