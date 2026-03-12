El Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña ha confirmado el cierre total del parque de Collserola en Barcelona tras detectarse un caso positivo de peste porcina africana (PPA), por lo que desde este jueves queda prohibida toda la actividad lúdica y deportiva en este entorno natural, que vuelve a considerarse zona de alto riesgo.

Así, lo ha explicado este jueves ante los medios la secretaria general de Agricultura, Cristina Massot, junto con el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Albert Batlle, quienes han pedido la colaboración ciudadana para evitar la propagación de este virus, que ya suma 227 casos positivos en total, 11 nuevos esta semana en la zona de alto riesgo.

«Es importante que todos entendamos hasta qué punto esta enfermedad es grave. El objetivo de rebajar al máximo la población de jabalíes en esta zona afectada responde al objetivo de que la enfermedad no vaya más allá», ha indicado Massot, que ha recordado que la PPA puede suponer un riesgo en las granjas y generar un impacto negativo en este sector tan importante de Catalunya.

No obstante, esta restricción no afectará a la actividad económica, como es el caso del Parque del Tibidabo, que seguirá abierto, ni tampoco a los accesos de las cerca de 15.000 personas que viven en barrios ubicados dentro de Collserola, así como a la actividad educativa, ha explicado Batlle.

Por otro lado, Massot también ha remarcado que este positivo está cerca del término municipal de Sant Just Desvern (Barcelona), por lo que no se trata de una diseminación o dispersión de la enfermedad respecto a la situación que se había producido unos días atrás.

La secretaria general ha reconocido que este cierre tiene un impacto «muy grande» en la ciudadanía, ya que el 50% de las personas que acceden a la zona normalmente proviene de Barcelona o a través de los accesos de este término municipal.

En cifras, aunque es difícil cuantificar el número de usuarios porque cada vez se hace más uso de este, según Batlle, son unos 5 millones las visitas que se llevan a cabo durante todo el año, si bien la media en los días laborables es de 5.000 personas y de entre 10.000 y 15.000 en fines de semana, ha explicado Massot.

«Se ha actuado con mucha diligencia desde el inicio del episodio en noviembre hasta ahora. Pedimos la colaboración ciudadana, que es una colaboración que, por otro lado, ya la hemos visto y experimentado en episodios más graves que este, como fue el episodio de la pandemia», ha subrayado Batlle.

15.000 vecinos en la nueva zona afectada por la peste porcina

En cuanto a las 15.000 personas que viven en la zona, Massot ha pedido que adopten una «rutina de desinfección» de zapatos y ruedas de vehículos como coches o bicicletas para evitar la propagación del virus, si bien ha añadido que desde el Departamento se iniciará desde este mismo jueves una campaña publicitaria para explicar cómo llevar a cabo esta tarea.