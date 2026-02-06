La crisis de la peste porcina africana parece no remitir, pues el Gobierno acaba de detectar otros 39 nuevos casos positivos en la zona de alto riesgo de Barcelona. Un lugar que está cercado por las autoridades para evitar que la enfermedad se extienda por todo el país y arruine a los ganaderos. En concreto, el laboratorio al servicio del Ministerio de Agricultura ha confirmado más individuos infectados entre los animales capturados o hallados muertos en los municipios de Collserola.

Con estos nuevos positivos de peste porcina, se han detectado ya un total de 142 casos desde el inicio de la crisis, en noviembre del año pasado. No obstante, todos ellos se contienen dentro de esa zona de alto riesgo, según ha informado el Departamento de Agricultura de la Generalitat en un comunicado este viernes.

Por tanto, por el momento, parece que las autoridades están siendo capaces de cercar con éxito la zona. De salir de la parte vigilada y llegar a otras provincias, muchos países cancelarían automáticamente las compras de cerdo español de las ganaderías que ahí se encuentren.

Esto es porque algunas naciones aplican el criterio de discriminación de las importaciones, es decir, que permiten que lleguen a sus mercados todos los productos de provincias sin casos positivos, por lo que sólo están vetando a Barcelona.

Crisis de la peste porcina en España

Esto es algo crucial para la economía nacional, pues España es uno de los grandes productores de cerdo a nivel mundial, y exporta a países como Corea del Sur, Japón, México o China, siendo este último uno los mercados más rentables.

La última actualización de la situación de la crisis de la peste porcina coincide con el anuncio por parte de la Generalitat de retomar las batidas de los cazadores a partir de este fin de semana en la zona de bajo riesgo por la enfermedad, entre los 10 y los 20 kilómetros del foco inicial.

Esta era una de las reivindicaciones más importantes del sector primario, pues consideran que es necesario acabar con este problema con medidas mucho más contundentes que las que se han estado tomando hasta estos momentos. El hecho de que España tenga casos de esta infección impide que se exporte carne de cerdo a todos los países que no aplican el principio de discriminación.

No obstante, tal y como informó este periódico, los diplomáticos de España se han movilizado por todo el mundo para evitar que hubiera una sangría económica e intentar convencer a todos los países de que continúen importando estos productos de aquellas zonas no infectadas del país.