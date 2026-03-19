Las redes delatan a Rosario Sánchez: un acto del PSOE balear cada tres días mientras es secretaria de Estado

El Partido Popular de Baleares denuncia que la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha abandonado sus responsabilidades en el Ministerio de Industria y Turismo para ejercer una intensa y continuada actividad de partido en las Islas. En los últimos tres meses, ha tenido una media de un acto de partido cada tres días en el archipiélago.

Según un análisis detallado de su agenda pública, elaborado a partir de sus propias redes sociales, ya que ella misma se ha negado a proporcionarla al Grupo Parlamentario Popular, Rosario Sánchez ha tenido 31 actos en Baleares entre el pasado 13 de diciembre y el 16 de marzo -94 días-, lo que supone más de dos actos por semana, uno cada tres días. Una negativa que ha adelantado hoy OKBALEARES.

El análisis revela, además, un patrón claro: en más de la mitad de las semanas ha tenido actos en lunes o viernes, lo que le permite prolongar su estancia en Baleares durante varios días consecutivos.

Hay cuatro casos en los que estas evidencias son clamorosas: la secretaria de Estado de Turismo y número 2 del PSOE balear tuvo dos actos de partido en Mallorca el sábado 13 de diciembre y el lunes 15 de diciembre, y añadió un acto institucional el martes 16. En enero, tuvo actos puramente de partido los días 15, 16 y 17 (de jueves a sábado). En febrero, se vivió la misma situación entre el jueves 26 y el sábado 28, si bien es cierto que ese último día asistió a la

Medalla de Oro de la Comunidad Autónoma.

Y el caso más escandaloso es el vivido los últimos días. Rosario Sánchez estuvo en Mallorca con actos estrictamente de partido del jueves 12 de marzo al lunes 16 de marzo. «En los últimos siete días, la señora Sánchez ha estado más días en Mallorca haciendo actos del Partido Socialista que ejerciendo de secretaria de Estado», asegura el PP.

El ejemplo más claro, este mismo jueves por la tarde. La vicesecretaria general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, y el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, atienden a los medios para analizar la estrategia socialista para afrontar los efectos de la guerra en Irán. Sede del PSIB.

Para el Partido Popular, estos datos evidencian una estrategia deliberada de presencia territorial que resulta difícilmente compatible con las responsabilidades de un cargo de ámbito estatal.

«Estamos viendo más agenda de partido que de secretaria de Estado», ha afirmado el diputado y portavoz del PP en el Congreso, José Vicente Marí. El Partido Popular exige explicaciones sobre la organización de su agenda, el uso de recursos públicos y su grado real de dedicación al cargo.

«Su responsabilidad es gestionar el turismo en toda España y vemos con preocupación que prioriza criticar al Govern de Marga Prohens antes que cumplir con sus obligaciones, desatendiendo las responsabilidades derivadas del cargo público por el que cobra», lamenta el popular. El PP balear advierte de que continuará fiscalizando esta situación para garantizar la transparencia y el correcto uso de las responsabilidades institucionales.

«La señora Sánchez trabaja muy poco y el turismo se resiente. Los actores turísticos empiezan a aguantar un incremento intenso de costes debido a la guerra de Irán y, en cambio, la secretaria de Estado se dedica al partidismo», ha concluido Marí.