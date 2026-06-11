La Feria del Libro de Madrid se encuentra actualmente en su última semana y si bien desde su arranque ha contado con grandes nombres firmando ejemplares, estos no cesan y precisamente este jueves 11 de junio todavía vamos a poder encontrar a autores destacados, junto a otros muchos que no dejan escapar la oportunidad de estar cerca de sus lectores en el marco que ofrece el parque del Retiro . De este modo, si tienes pensado ir hoy a la feria te explicamos ahora quién firma con horarios y casetas.

Puede que la de hoy no sea la jornada más mediática dentro de la Feria del Libro de Madrid, pero sí que es una de las más variadas. Hay autores conocidos, otros que tienen su público fiel y también nombres menos visibles que suelen pasar desapercibidos si no se mira bien el programa. Y ahí es donde está parte del encanto de la feria. Si como decimos, has pensado acercarte hoy, estos son algunos de los escritores más destacados que estarán firmando y el resto del listado para organizar la visita sin perderte nada.

Quién firma hoy 11 de junio en la Feria del Libro de Madrid 2026

Uno de los nombres más claros del día es Marcos Chicot que de hecho, ha sido de los autores que más días ha firmado en esta Feria del Libro de Madrid 2026. Sus novelas históricas llevan años funcionando muy bien entre los lectores, especialmente El asesinato de Pitágoras, que fue finalista del Premio Planeta y sigue siendo uno de sus títulos más conocidos. Estará firmando durante toda la mañana, de 10:30 a 14:00, en la caseta 50.

También aparece María Menéndez-Ponte, una autora muy vinculada a la literatura infantil y juvenil. Es habitual verla rodeada de familias y lectores jóvenes, porque muchos de sus libros forman parte de lecturas escolares. Firmará de 11:00 a 14:00 en la caseta 47. Otro nombre que destaca, sobre todo en la franja de tarde, es Leila Guerriero. Su perfil es distinto al resto, más centrado en la crónica y el periodismo narrativo, y suele atraer a un público muy concreto. Estará de 20:05 a 21:00 en la caseta 158.

Dentro del ensayo y la divulgación histórica aparece Luis E. Íñigo Fernández, con varias obras centradas en historia contemporánea. Firmará de 20:00 a 21:00 en la caseta 407. Y también hay que mencionar a María Teresa Álvarez, una autora con una trayectoria larga en televisión y literatura, sobre todo en novela histórica y biografías. Estará firmando de 11:30 a 14:00 en la caseta 54.

Otros autores que firman hoy en la Feria del Libro de Madrid

Más allá de esos nombres que acabamos de ver al detalle, el día está lleno de firmas repartidas a lo largo de la mañana y la tarde. Este es el listado de autores que tenemos para hoy:

Javier Sagastiberri : 10:30 a 14:00 — Caseta 117

: 10:30 a 14:00 — Caseta 117 Juan Luis Del Valle Pliego : 10:30 a 14:00 — Caseta 352

: 10:30 a 14:00 — Caseta 352 Rebeca Gutiérrez Rivilla : 10:30 a 11:30 — Caseta 381

: 10:30 a 11:30 — Caseta 381 Víctor Claudín : 10:30 a 14:00 — Caseta 117

: 10:30 a 14:00 — Caseta 117 David March Chulvi : 10:30 a 14:00 — Caseta 104

: 10:30 a 14:00 — Caseta 104 Adrián Abramo : 10:30 a 12:00 — Caseta 244

: 10:30 a 12:00 — Caseta 244 Águeda Rubio : 10:30 a 11:30 — Caseta 121

: 10:30 a 11:30 — Caseta 121 Mohamed Lemrini : 10:30 a 12:30 — Caseta 288

: 10:30 a 12:30 — Caseta 288 Hassan Al-Hamouti : 10:30 a 12:30 — Caseta 288

: 10:30 a 12:30 — Caseta 288 Ana Coto Fernández : 10:30 a 14:00 — Caseta 207

: 10:30 a 14:00 — Caseta 207 Carmen Tarodo : 11:00 a 14:00 — Caseta 282

: 11:00 a 14:00 — Caseta 282 José Vázquez : 11:00 a 14:00 — Caseta 309

: 11:00 a 14:00 — Caseta 309 Mintze Van der Velde : 11:00 a 14:00 — Caseta 358

: 11:00 a 14:00 — Caseta 358 Amanda Azpiri : 11:00 a 14:00 — Caseta 337

: 11:00 a 14:00 — Caseta 337 Blanca del Cerro : 11:00 a 14:00 — Caseta 282

: 11:00 a 14:00 — Caseta 282 Gloria Fortún : 11:00 a 12:00 — Caseta 428

: 11:00 a 12:00 — Caseta 428 Isabel López Villa : 11:00 a 14:00 — Caseta 309

: 11:00 a 14:00 — Caseta 309 Rafael González Millán : 11:00 a 13:30 — ONCE

: 11:00 a 13:30 — ONCE José Luis Casillas : 11:00 a 14:00 — Caseta 105

: 11:00 a 14:00 — Caseta 105 Jesús Benítez Benítez : 11:00 a 14:00 — Caseta 138

: 11:00 a 14:00 — Caseta 138 Ramón Montes : 11:30 a 12:30 — Caseta 121

: 11:30 a 12:30 — Caseta 121 Raquel Sánchez Ortiz : 12:00 a 14:00 — Caseta 88

: 12:00 a 14:00 — Caseta 88 Candelaria Imbernón López : 12:00 a 14:00 — Caseta 320

: 12:00 a 14:00 — Caseta 320 Arturo Tendero : 12:00 a 14:00 — Caseta 150

: 12:00 a 14:00 — Caseta 150 Danila Guglielmetti Freschi : 12:00 a 13:00 — Caseta 106

: 12:00 a 13:00 — Caseta 106 Olga Luján : 12:00 a 14:00 — Caseta 104

: 12:00 a 14:00 — Caseta 104 Hugo Clemente : 12:00 a 14:00 — Caseta 36

: 12:00 a 14:00 — Caseta 36 Toñi Murillo Casas : 13:00 a 14:00 — Caseta 112

: 13:00 a 14:00 — Caseta 112 Covadonga González-Pola : 13:00 a 14:00 — Caseta 181

: 13:00 a 14:00 — Caseta 181 Orlando Oliveros : 13:00 a 14:00 — Caseta 348

: 13:00 a 14:00 — Caseta 348 Susana Aguilera : 17:00 a 21:00 — Caseta 282

: 17:00 a 21:00 — Caseta 282 Bea Peidró : 17:00 a 19:00 — Caseta 39

: 17:00 a 19:00 — Caseta 39 José Vázquez : 17:00 a 21:00 — Caseta 309

: 17:00 a 21:00 — Caseta 309 Francisco Minoves Besolí : 17:00 a 19:00 — Caseta 352

: 17:00 a 19:00 — Caseta 352 María Ros : 17:00 a 19:00 — Caseta 235

: 17:00 a 19:00 — Caseta 235 Miguel Ángel Santacruz Sevilla : 17:00 a 19:00 — Caseta 125

: 17:00 a 19:00 — Caseta 125 Asunción Martín (Chon Martín) : 17:00 a 19:00 — Caseta 125

: 17:00 a 19:00 — Caseta 125 María Teresa López López : 20:00 a 21:00 — Caseta 320

: 20:00 a 21:00 — Caseta 320 Jesús del Viso : 20:00 a 21:00 — Caseta 369

: 20:00 a 21:00 — Caseta 369 Nuria Pérez : 20:00 a 21:00 — Caseta 115

: 20:00 a 21:00 — Caseta 115 Manuel Pérez Martín : 20:00 a 21:00 — Caseta 259

: 20:00 a 21:00 — Caseta 259 Pilar Pastor : 20:00 a 21:00 — Caseta 112

: 20:00 a 21:00 — Caseta 112 Francisco Javier Camacho : 20:00 a 21:00 — Caseta 121

: 20:00 a 21:00 — Caseta 121 Luis E. Íñigo Fernández: 20:00 a 21:00 — Caseta 407

Estos son algunos de los nombres destacados de quien firma hoy 11 de junio en la Feria del Libro de Madrid pero no son los únicos, de modo que si buscas alguno en concreto o quieres ubicarte mejor para saber dónde está cada caseta, te aconsejamos que entres en la web de la feria donde verás que tienen apartados dedicados a las firmas y también un mapa con todo el recinto bien detallado.

A tres días del cierre, este tipo de jornadas como la de hoy que parece que son algo más pausados o tranquilos, permiten acercarse a la feria de otra manera, con menos ruido y más margen para descubrir autores sin prisas. Piensa que la Feria del Libro finaliza su edición 2026 este domingo, de modo que a las puertas de su último fin de semana, nada como aprovechar ahora para ir, pasear, descubrir libros y como no, llevarse alguna dedicatoria de uno de nuestros autores favoritos como los mencionados, y muchos más.