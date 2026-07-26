Mapa de todas las poblaciones evacuadas y confinadas por los incendios en Madrid este domingo

La ola de incendios forestales en España ha obligado a evacuar o confinar a más de 116.000 personas, afectando principalmente a las comunidades de Madrid, Castilla y León (Ávila), Castilla-La Mancha (Toledo) y la Comunidad Valenciana (Castellón). Actualmente, hay más de 29.000 personas confinadas en sus hogares en España debido a la densa nube de humo y pavesas provocada por la ola de incendios.

Estas son poblaciones afectadas según las directrices oficiales de los servicios de emergencia, operativo comandado por la UME en Madrid y Ávila:

Comunidad de Madrid

A causa de los incendios se han registrado más de 34.000 evacuados y unos 21.000 confinados en la región. Los municipios evacuados son:

Chapinería

Navas del Rey

Colmenar del Arroyo

Fresnedillas de la Oliva

Robledo de Chavela

Navalagamella

Aldea del Fresno

Zarzalejo

Cadalso de los Vidrios

Cenicientos, Rozas de Puerto Real

Pedanía de Peralejo

Camping de El Escorial.

Municipios confinados

San Martín de Valdeiglesias

Villa del Prado

Pelayos de la Presa

Valdemaqueda.

Ávila

El incendio originado en Burgohondo mantiene una situación crítica en el Valle del Tiétar, sumando cerca de 38.000 afectados.

Sotillo de la Adrada

Navahondilla

Casillas

Santa María del Tiétar

La Adrada

Piedralaves

Casavieja

Burgohondo

Pedro Bernardo

Hoyo de Pinares

Villanueva de Ávila

Fresnedilla

Higuera de las Dueñas

Gavilanes

Mijares y la urbanización La Atalaya (El Tiemblo)

Municipios confinados

El Tiemblo

Cebrero

Navaluenga

Toledo

La extensión del fuego hacia el sur ha provocado desalojos preventivos hacia Talavera de la Reina. Los municipios evacuados

Sartajada

Almendral de la Cañada

La Iglesuela del Tiétar y las urbanizaciones El Pinar y El Romillo (en Almorox).

Castellón (Comunidad Valenciana)

La Vall d’Uixò

El virulento incendio declarado en la población alicantina ha afectado a 15.000 personas. Los municipios evacuados son:

La Vilavella

Artana

Eslida

desalojo por proximidad de diversas pedanías o barrios específicos como la Colonia San Antonio (Texas).

Municipios confinados

Vall de Uxó

León

En la provincia leonesa han sido evacuados unos 20 vecinos en la localidad de Murias de Ponjos.

Cáceres

Evacuados preventivamente 16 menores de un campamento en Cuacos de Yuste.