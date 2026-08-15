La reflexión de Mick Jagger (82 años), músico de rock: «El pasado es un buen lugar y yo no quiero borrarlo ni lamentarlo, pero tampoco quiero ser su prisionero»

Mick Jagger (Dartford, 26 de julio de 1943) es el primer espada y fundador de una de las bandas más importantes de la historia de la música: los Rolling Stones. A sus 82 años, este cantante y compositor británico sigue haciendo las delicias de sus miles de millones de seguidores que están repartidos por todas las partes del mundo. Se calcula que este grupo de rock ha vendido más de 200 millones de discos a lo largo de su carrera. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases de Mick Jagger.

Mick Jagger es uno de los músicos más importantes de la historia y eso no hay quien lo discuta. Junto al guitarrista Keith Richards fundó los Rolling Stones en la década de los sesenta y su primera actuación registrada tuvo lugar frente a la estación de metro de Ealing Broadway. Los libros de historia de la música dicen que la primera actuación bajo la denominación de Rolling Stones fue el 12 de julio de 1962 en el Club Marquee de Londres. Y a partir de ahí, el resto es historia.

Los Rolling Stones están considerados como una de las bandas más influyentes de la historia del rock y se calcula que han vendido entre 200 y 245 millones de discos. En 2022 la banda inició su última gira por todo el mundo llamada Sixty Tour por el 60.º aniversario de la creación de la banda. Mick Jagger es el miembro más importante de la banda y el que ha tenido un mayor reconocimiento tras ser nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico, un Globo de Oro y tres premios Grammy. La revista Rolling Stone le situó en el puesto número 52 en una lista de los 200 cantantes más importantes de la historia.

La reflexión viral y las mejores frases de Mick Jagger

«El pasado es un buen lugar y yo no quiero borrarlo ni lamentarlo, pero tampoco quiero ser su prisionero». Esta es la última reflexión viral de un Mick Jagger que en su día también fue actor y también ha actuado como productor, siendo su última aportación la serie Vinyl, una serie creada por el cantante, Martin Scorsese, Rich Cohen y Terence Winter. Durante su vida y obra, Mick Jagger también ha dejado un legado de frases, entre las que destacan las siguientes: