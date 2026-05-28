El detalle ilegal en la exclusiva fiesta de Mick Jagger en Italia por el que la policía se vio obligada a actuar

Una celebración privada en la isla italiana de Stromboli, pensada para cerrar el rodaje de una producción cinematográfica internacional, terminó antes de lo previsto tras la intervención de las autoridades locales. El motivo no fue un incidente grave ni una alteración del orden público, sino una norma municipal muy concreta que prohíbe reproducir música en un día específico de la semana.

El evento, que reunía a parte del equipo artístico y técnico de una película en producción, se desarrollaba en un local de la pequeña isla volcánica situada al norte de Sicilia. Entre los invitados se encontraba el músico británico Mick Jagger, junto a varios de los intérpretes principales del proyecto cinematográfico, como Dakota Johnson, Jessie Buckley, Saoirse Ronan y Josh O’Connor.

En COOL hemos hecho un repaso de la prensa internacional y estamos en disposición de afirmar que este suceso ha generado una intensa polémica.

Una fiesta muy polémica

La reunión tenía un carácter festivo y marcaba el final de una etapa importante del rodaje de una película dirigida por Alice Rohrwacher y basada en una novela gráfica de Audrey Niffenegger.

La historia gira en torno a tres hermanas cuya vida da un giro inesperado tras la aparición del hijo de un farero, personaje interpretado, según fuentes cercanas a la producción, por el propio Jagger. Josh O’Connor interpreta al hijo del farero, pieza clave en el desarrollo narrativo.

La velada transcurría de manera tranquila hasta que la llegada de los Carabinieri interrumpió el ambiente festivo. De acuerdo con la información difundida por medios italianos, la música que sonaba procedía de un altavoz de pequeñas dimensiones y no alcanzaba un volumen elevado.

Sin embargo, la normativa vigente en las islas administradas por Lipari establece restricciones específicas sobre la reproducción de música durante los miércoles, lo que motivó la actuación policial.

Algunos informes apuntan a que vecinos de la zona habrían contactado con las autoridades al percibir el sonido, lo que desencadenó la intervención. Los agentes solicitaron que la música cesara, lo que llevó a la finalización del encuentro poco antes de la medianoche sin mayores complicaciones.

Ha hablado la responsable de turismo

Este episodio sigue generando mucho debate. La responsable de turismo de Stromboli, Rosa Oliva, expresó públicamente su desacuerdo con la actuación policial, calificándola como excesivamente estricta. En sus declaraciones, defendió la importancia de iniciativas culturales y rodajes internacionales para la economía de las islas Eolias, un territorio que depende en gran medida del turismo y de la visibilidad mediática.

Oliva lamentó además la falta de acogida institucional hacia el equipo de la película y sus invitados, señalando que la presencia de producciones de este calibre supone una oportunidad para dinamizar la actividad económica de la localidad. Según su visión, un gesto de agradecimiento habría sido más adecuado que una intervención inmediata por una cuestión sonora de baja intensidad.

Una película muy esperada

La fiesta formaba parte de la clausura de una fase del rodaje, que ha tenido lugar en distintos puntos de la isla. Jagger, que llegó a Stromboli días antes, también mantiene vínculos con Italia, donde posee una residencia en la región de Siracusa. Tras finalizar su participación en la producción, abandonó la isla en un helicóptero privado.

Otro de los nombres destacados vinculados al proyecto es el de Isabella Rossellini, quien también participa en la película. La actriz compartió en redes sociales imágenes del paisaje volcánico de Stromboli y recordó la conexión histórica de su familia con el lugar, ya que fue allí donde sus padres iniciaron su relación durante el rodaje de la película Stromboli en 1949.

El suceso ha puesto de nuevo el foco en el equilibrio entre la protección de las normas locales y el impacto positivo que pueden tener las producciones culturales de gran alcance en territorios pequeños como las islas Eolias.