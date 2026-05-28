China desafía las leyes de la ingeniería y confirma el envío de 20 trenes eléctricos para transformar una ciudad con el megaproyecto ferroviario más ambicioso de la historia

China enviará 20 trenes eléctricos a Bogotá para convertir a la ciudad colombiana en un referente en lo que a estructura ferroviaria se refiere en toda América Latina. La empresa china CRRC Corporation Limited ha fabricado vehículos de última generación que serán destinados a la primera línea de metro de la localidad y que formarán parte de la red subterránea más extensa de toda Sudamérica. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el envío de China de 20 trenes eléctricos con destino a Bogotá.

China también anda a la carrera para ser la primera potencia mundial en lo que respecta a la eficiencia energética y sus últimas actuaciones van acorde a ello. El gigante asiático es noticia a diario por sus grandes construcciones y la última tiene que ver con la elaboración de 20 trenes eléctricos de última generación que ha entregado a Bogotá para que esta ciudad de Colombia tenga la red ferroviaria más extensa de toda América Latina.

Estos 20 trenes eléctricos que China ya ha enviado a Bogotá han sido fabricados por la empresa china CRRC Corporation Limited en la localidad de Changchun y salieron del puerto de Qingdao rumbo a Colombia en un proceso de transporte que también ha requerido de una gran logística por parte de las autoridades chinas. Todo ello con el objetivo de que las primeras pruebas se lleven a cabo este mes de junio en un viaje sin viajeros que tendrá un recorrido de seis kilómetros.

China envía trenes eléctricos a Bogotá

Estos 20 trenes eléctricos que China ha enviado a Bogotá cumplen con todos los requisitos de lo que debe ser un tren de última generación. Son 100% eléctricos, se pueden operar sin conductor y entran en una longitud de 185 metros a lo largo de seis vagones que llevarán incorporados un total de cuatro motores eléctricos para que hagan una oda a la velocidad, el silencio y la eficiencia energética. En total, se calcula que cada convoy puede desplazar a 1.800 viajeros.

Estos 20 trenes irán destinados a completar la línea 1 del metro de Bogotá, que pasará a ser la red ferroviaria subterránea más extensa de toda América Latina, que tendrá un total de 24 kilómetros con la opción de que el proyecto se amplíe a tres estaciones más, que supone una extensión de más de 3 kilómetros. Más de 15.000 trabajadores están inmersos en la construcción de esta prolongación de la primera línea de metro de la ciudad, que ya supera 13 kilómetros construidos.

Metro de Bogotá informó a finales del mes de abril de 2026 que el proyecto alcanzó el 77,5% del avance general de un proyecto para el que se ha invertido entre 5,3 y 5,8 mil millones de dólares. En los últimos tiempos, desde China también han distribuido sus vehículos en países de América Latina como Chile, al que han entregado autobuses eléctricos que circulan por el país desde hace meses, y también con Brasil, con el que se negocia el proyecto de un tren de alta velocidad.

El envío de 20 trenes eléctricos de China con destino Bogotá es el último ejemplo de la fuerza del gigante asiático como productor de vehículos que respetan al máximo la eficiencia energética, algo que es sin duda el futuro en lo que se refiere a los medios de transporte en el futuro.