Alerta de la OCU por la crema solar que no cumple lo que promete: éstas son sus favoritas

Este año parece que el calor ha llegado antes de tiempo y con él, casi sin darnos cuenta, ha vuelto uno de los gestos más habituales del verano como es echarse crema solar. Y es que está comprobado que la exposición al sol empieza a ser diaria mucho antes de lo que era habitual hace unos años. Y en ese contexto, confiar en el producto solar que compres es algo clave, por lo que la OCU ha analizado casi una treintena de cremas solares y los resultados seguro que sorprenden a más de uno.

Cuando se trata de cuidar la piel frente al sol, debemos tener claro que no todas protegen igual, aunque así lo indiquen en la etiqueta. De este modo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) acaba de publicar un análisis que deja un aviso claro y es que uno de los protectores solares estudiados no cumple con el nivel de protección que promete, algo que no es baladí teniendo en cuenta que muchos consumidores eligen estos productos precisamente por ese número, el famoso SPF, pensando que es una garantía suficiente.

La alerta de la OCU sobre las cremas solares

El estudio de la OCU sobre las cremas solares detecta un caso concreto en el que la protección real está por debajo de lo anunciado. Se trata de Heliocare 360º Pediatrics Mineral SPF 50+, una crema solar para niños cuyo envase tiene ese «SPF50+», pero según la Organización de Consumidores y Usuarios, la pruebas realizadas no alcanzan ese nivel. Esto, traducido a la práctica, significa que quien lo utiliza puede estar más expuesto al sol de lo que cree. Y eso, en días de alta radiación como los que ya se están viendo, aumenta el riesgo de quemaduras.

No se trata de generar alarma, pero sí de poner el foco en algo que muchas veces se pasa por alto y es que el etiquetado no siempre refleja exactamente el rendimiento real del producto. De todos modos Cantabria Labs, que es la empresa que hace la crema ha querido desmentir a la OCU y según explica la web de Los 40, se han puesto en contacto con ellos para dejar claro que su producto si cumple lo que indica el envase.

Cómo se ha hecho el análisis

La OCU sin embargo, ha llevado a cabo un estudio bastante completo. No es una simple comparativa de precios o marcas, sino un análisis técnico realizado en un laboratorio independiente certificado en el que se ha seguido el protocolo del International Consumer Research and Testing (ICRT) y la norma ISO 23698:2024 HDRS, combinando pruebas en personas y ensayos de laboratorio.

A partir de ahí, cada crema se ha valorado en función de tres aspectos principales. La protección solar es el más importante, con un peso del 65%, donde se mide la eficacia frente a radiación UVB y UVA. Después está la calidad cosmética, que se evalúa con usuarios reales, y por último el etiquetado y el impacto ambiental. Es decir, no sólo se ha analizado cuánto protege, sino también cómo se usa y qué información ofrece.

Un resultado que en general tranquiliza

Más allá del caso señalado, el informe deja una conclusión bastante clara: la mayoría de las cremas cumplen. De los 29 protectores analizados, 28 sí ofrecen el nivel de protección que anuncian. Es decir, el problema no está generalizado, pero existe. Eso sí, el estudio también detecta aspectos mejorables. Algunos productos no explican bien su composición o sus condiciones de uso, algo que puede generar dudas. Otros tienen margen de mejora en cuanto a sostenibilidad, un factor que cada vez pesa más en la decisión de compra.

Y dentro del análisis, hay varias opciones que destacan por encima del resto. Son las que la OCU considera más fiables, porque cumplen con lo que prometen y además lo hacen de forma consistente. En todos estos casos, se ha confirmado un SPF medio superior a 60, lo que permite que se etiqueten como SPF50+ con garantías. Se trata de Apivita Sun Safe Infantil 50, otra crema solar infantil, Nivea Sun Protect & Hydrate Lotion SPF 50+ así como Mustela Stick Solar Alta Protección SPF 50 y Decathlon Spray Solar Active SPF 50.

La recomendación de cara al verano

La OCU resume su informe de forma bastante directa ya que conviene apostar por productos que hayan sido evaluados de forma independiente así que no hace falta complicarse demasiado, pero sí evitar elegir sólo por precio o por marca sin más. Y, sobre todo, no confiarse.

Aplicar suficiente cantidad, reaplicar cada cierto tiempo y evitar las horas de mayor radiación sigue siendo igual de importante que la propia crema. Al final, el protector solar es una herramienta, no una solución mágica. Y como cualquier herramienta, funciona mejor cuando se usa bien.

Con el verano a la vuelta de la esquina y el sol ya apretando desde hace días, este tipo de avisos llegan en el momento justo. No para generar miedo, sino para recordar algo tan básico como protegerse del sol empieza por elegir bien.