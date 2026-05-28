Autobuses gratis en Madrid durante el mes de junio: fechas, líneas, horarios y quién puede utilizarlos

La visita del Papa León XIV a Madrid va a cambiar durante unos días el ritmo habitual de la ciudad. No sólo por la llegada de miles de personas, sino también por todo lo que implica a nivel de tráfico, cortes de calles y desplazamientos. Y ahí es donde entra una medida que ya se ha visto otras veces, pero que vuelve con fuerza y que es el poder contar con autobuses gratis en Madrid durante varios días del mes de junio.

Y no sólo autobuses ya que también el servicio de Bicimad será gratuito durante los primeros días de junio en Madrid, con la intención de que la gente deje el coche en casa y utilice alternativas más ágiles en una semana que se prevé complicada, sobre todo en el centro si bien el Ayuntamiento lleva días advirtiendo de que habrá restricciones importantes, especialmente en zonas como la Castellana, la plaza de Lima o Cibeles, donde se celebrarán los actos principales.

Cuándo serán gratis los autobuses en Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que los autobuses de la EMT y el servicio de Bicimad serán gratuitos del 3 al 9 de junio, ambos incluidos. Durante ese periodo no será necesario pagar billete en los autobuses municipales, y las bicicletas públicas también podrán utilizarse sin coste. La medida coincide con la visita del Papa León XIV, cuyos días más importantes serán el fin de semana.

La idea es facilitar los desplazamientos desde antes de los actos principales, cuando ya empiezan a notarse los efectos de los cortes y del aumento de personas en la ciudad.

Quién puede usar el transporte gratis

No hay condiciones especiales ni requisitos. Cualquier persona podrá utilizar tanto los autobuses como Bicimad sin pagar, tanto si vive en Madrid como si viene de fuera. Esto es importante porque se espera una afluencia muy alta. Solo en los actos principales, como la vigilia en Lima o la misa en Cibeles, podrían concentrarse cientos de miles de personas.

Por eso, el transporte público pasa a ser prácticamente la mejor opción para moverse, sobre todo si se tiene en cuenta que muchas calles estarán cortadas o con acceso limitado.

Refuerzos de la EMT durante los días clave

Aunque los autobuses serán gratuitos, eso no significa que el servicio funcione exactamente igual que siempre. De hecho, habrá cambios importantes con la EMT que ha previsto reforzar su servicio el sábado 6 y el domingo 7 de junio, con hasta 184 autobuses adicionales. Es un aumento notable, cercano al 25% respecto a lo habitual. Aun así, el refuerzo no evita que haya desvíos ya que muchas líneas tendrán que modificar su recorrido por los cortes de tráfico, así que conviene revisar los trayectos antes de salir.

Líneas afectadas por los cortes en Lima y Cibeles

Los cambios más importantes se concentran en torno a los lugares donde habrá más gente. El sábado 6 de junio, durante la vigilia en la plaza de Lima, se desviarán 22 líneas de autobús y se suprimirán temporalmente la 149 y la S10. Y eldomingo 7, con la misa en Cibeles, serán 25 líneas las que cambien su recorrido. Además, la línea 002 quedará suspendida durante el acto y las nocturnas modificarán sus cabeceras. Pero los cortes no se limitan a esos días. Desde el 3 de junio habrá restricciones muy importantes en la zona de Lima, y desde el 4 en Cibeles, que se irán ampliando poco a poco.

No es la primera vez que Madrid hace esto

Aunque ahora coincide con la visita del Papa, esta medida no es nueva. El Ayuntamiento de Madrid lleva tiempo utilizando la gratuidad del transporte público en momentos puntuales. Se ha hecho, por ejemplo, tras las vacaciones de Navidad o después de Semana Santa, cuando aumenta el tráfico en la ciudad. También en episodios de alta movilidad o cuando se busca reducir la contaminación.

Recomendaciones para moverse esos días

El Ayuntamiento ha sido bastante claro en este punto. Lo mejor es evitar el coche privado siempre que sea posible, pero quienes no tengan más remedio que usarlo, se recomienda utilizar la M-30 como alternativa al centro, donde se concentrarán la mayoría de los cortes.

También se ha pedido a las empresas que faciliten el teletrabajo y horarios flexibles entre el 3 y el 9 de junio, con el objetivo de reducir desplazamientos. Y el servicio de taxi también se reforzará durante el fin de semana, permitiendo trabajar a todas las licencias para aumentar la disponibilidad.

Una semana en la que todo cambia

La combinación de actos multitudinarios, cortes de tráfico y llegada de visitantes hace que moverse por Madrid durante esos días no vaya a ser sencillo. La gratuidad de los autobuses y Bicimad es una ayuda clara, pero no soluciona todo. Por eso, planificar los desplazamientos será clave y puede marcar la diferencia entre moverse con cierta normalidad o quedarse atrapado en un atasco.